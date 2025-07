Congo-Kinshasa: Basculement au Budget programme - Aimé Boji Sangara évoque une réforme irréversible à l'horizon 2028 !

"Nous ne sommes pas ici pour une simple formalité administrative, mais pour concrétiser une vision ambitieuse". C'est par ces mots que Son Excellence Monsieur Aimé Boji Sangara, Ministre d'État, Ministre du Budget, a ouvert, ce jeudi 17 juillet 2025, à l'hôtel Sultani, les Conférences de Performance pour l'exercice 2026, marquant une étape clé dans la réforme de la gouvernance publique en République Démocratique du Congo.

Dans un contexte de transformation profonde, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État en charge du Budget, Aimé Boji Sangara, a réaffirmé avec force la volonté politique du Gouvernement de faire basculer les ministères sectoriels au budget programme d'ici 2028, conformément à la feuille de route 2024-2027. Cette volonté, qu'il incarne avec constance et leadership depuis plusieurs exercices, ne relève pas d'une posture déclarative, mais d'un engagement stratégique assumé. Après deux moratoires successifs (le premier prévu pour le 1er janvier 2019, puis reporté au 1er janvier 2024), l'horizon est désormais clairement fixé pour 2028, et la réforme est engagée de manière irréversible.

Ce basculement, loin d'être un simple ajustement technique, s'inscrit dans une dynamique de performance, de transparence et de redevabilité, portée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et mise en oeuvre sous la coordination rigoureuse de Madame la Première Ministre et Cheffe du Gouvernement, Judith SUMINWA TULUKA.

Ici, il s'agit de passer d'une logique de moyens à une culture de résultats, en alignant les programmes budgétaires sur les priorités nationales et les objectifs du Plan National Stratégique de Développement.

Dans cette dynamique, des avancées concrètes sont enregistrées, notamment en matière de déconcentration de l'ordonnancement. Neuf ministères sectoriels sont aujourd'hui engagés dans ce processus. Parmi eux, quatre ministères (Santé Publique, Éducation Nationale, Développement Rural et Infrastructures) ont déjà rempli tous les préalables requis. Pour les cinq autres (Enseignement Supérieur, Défense Nationale, Pêche et Élevage, Agriculture et Finances), les travaux de finalisation sont en cours, incluant les études de faisabilité, le paramétrage des systèmes et la formation des utilisateurs.

Durant les Onze jours de travaux, organisés en cinq commissions, les participants sont appelés à produire des cadres de performance actualisés, des indicateurs pertinents et des propositions concrètes pour améliorer l'efficacité de la dépense publique. Les résultats de ces assises alimenteront les échanges lors des Conférences Budgétaires et guideront les arbitrages pour l'élaboration du projet de loi de finances 2026.

En clôturant son allocution, le Ministre d'État a, d'une part, salué l'engagement des ministères pilotes et des partenaires techniques et financiers, la Banque Mondiale et le COREF à travers le Projet ENCORE et, d'autre part, appelé à une mobilisation collective pour réussir cette transition historique vers une gestion publique axée sur la performance.

Le Secrétaire Exécutif du Comité des Réformes des Finances publiques a quant lui salué l'engagement et la détermination du Ministre d'Etat Aimé BOJI SANGARA qui, depuis son avenèment à la tête du ministère du Budget a remis sur le rail cette réforme amorcée depuis 2011 qui a battu de l'aile. Certains documents devant faire avancer la réforme de la migration vers le budget-programme, notamment le projet de Décret portant Gouvernance Budgétaire et le projet de la révision de la Loi relative aux finances publiques avaient pris même de la poussière et de la moisissure dans les tiroirs du ministère du budget.