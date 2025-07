Ile Maurice: Les Mauriciens de plus en plus connectés

L'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) continue de progresser à Maurice, selon les dernières données publiées en juillet par Statistics Mauritius. Entre 2020 et 2024, les foyers sont de plus en plus nombreux à s'équiper : le pourcentage de ménages disposant de smartphones est passé de 81,4 % à 88,6 %, tandis que ceux ayant accès à Internet ont bondi de 72,6 % à 85,8 %. L'achat des téléviseurs connectés s'est également généralisé, avec 70,2 % des foyers équipés d'une Smart TV en 2024 contre 37,7 % en 2020. L'abonnement à des chaînes payantes a, quant à lui, connu une hausse plus modérée, atteignant 46,2 % des foyers.

Cette tendance se reflète aussi au niveau individuel. En 2024, environ 93 % des personnes âgées de cinq ans et plus utilisaient un téléphone mobile contre 91 % en 2020. L'usage de l'ordinateur a légèrement progressé, de 46,8 % à 47,5 %, avec une forte concentration chez ceux ayant entre 12 et 29 ans.

Du côté des communications, le téléphone mobile reste prédominant. Environ 90 % des appels locaux en 2024 ont été passés depuis un mobile. Toutefois, ces appels sont généralement plus courts que ceux effectués depuis une ligne fixe : 1,2 minute en moyenne contre 2,3 minutes. Entre 2023 et 2024, le nombre total d'appels locaux passés via des mobiles a diminué par 5,3 % (passant de 1,123 milliard à 1,063 milliard), mais le volume total en minutes a augmenté de 8,9 %, atteignant 1,263 milliard de minutes. Cela traduit une légère hausse de la durée moyenne par appel. S'agissant des communications internationales, les appels sortants ont chuté de 23,5 %, tombant à 17,9 millions de minutes tandis que les appels entrants ont progressé de 9,9 %, atteignant 18,9 millions de minutes. En parallèle, l'envoi de SMS a connu un regain d'intérêt : le nombre de messages envoyés a augmenté de 19,8 %, passant de 251,8 à 301,9 millions.

Montée en puissance de la connectivité

L'accès à l'internet s'est, lui aussi, renforcé. En 2024, 83,2 % des personnes âgées de 12 ans et plus utilisaient l'internet contre 68,3 % en 2020. L'usage est quasi généralisé chez les jeunes. Les données montrent que 97,5 % de ceux ayant entre 12 et 19 ans et 98,6 % de ceux entre 20 et 29 ans se connectaient régulièrement, confirmant une adoption massive dans ces tranches d'âge.

Cette montée en puissance de la connectivité se reflète aussi dans les infrastructures de l'internet. En 2024, l'International Bandwidth Usage- c'est-à-dire la capacité du pays à se connecter au reste du monde - a atteint 354,517 megabits per second (Mbit/s), contre 292,549 Mbit/s en 2023, soit une hausse de 21,2 %. Rapportée à la population, cela représente une connectivité moyenne de 284,872 bits per second par habitant, contre 234,543 en 2023.

Le volume de données échangées est également en forte hausse. Les téléchargements ont augmenté de 35,6 %, atteignant 1 106 047 terabytes, tandis que les envois (uploads) ont progressé de 34,7 %, pour un total de 104,509 terabytes. Cette dynamique est portée par une hausse continue des abonnements à l'internet, en progression de 7,4 % entre 2023 et 2024, passant de 2 063 000 à 2 216 400. Cette augmentation résulte d'une croissance de 8,1 % des connexions mobiles et de 3,9 % des connexions fixes. Le taux d'abonnement atteint désormais 178,1 pour 100 habitants contre 165,4 un an plus tôt.

La quasi-totalité des abonnements concerne désormais le haut débit, défini comme une connexion à une vitesse supérieure à 256 kilobits per second (Kbit/s). En 2024, les abonnements de haut débit ont augmenté de 7,6 % pour atteindre 2, 207,900, tandis que les connexions de bas débit, uniquement disponibles via les réseaux mobiles depuis 2022, ont diminué de 16,7 %, chutant à 8 500. Le haut débit mobile reste ainsi prédominant : il représente 83,9 % des abonnements, avec 1 852 300 utilisateurs en 2024, soit une hausse de 8,3 %.

Concernant les abonnements téléphoniques, le nombre de lignes fixes a légèrement progressé de 1,1 %, atteignant 468 800 en 2024, soit 37,7 lignes pour 100 habitants. La couverture mobile, elle, reste stable à 99 % de la population. Le nombre total d'abonnements mobiles a augmenté de 4,3 %, atteignant 2 195 100. Les abonnements prépayés, qui représentent 83 % du total, ont crû de 3,1 %, tandis que ceux Postpay ont bondi de 10,8 %. La densité mobile s'est établie à 176,4 abonnements pour 100 habitants.

Enfin, les tarifs téléphoniques fixes et mobiles sont restés stables entre 2023 et 2024. En revanche, le coût des services de l'internet, exprimé en pourcentage du revenu national brut (RNB) par habitant, a légèrement reculé. L'abonnement mensuel à la fibre optique, avec un débit de 10 Mbit/s et une capacité de 60 GB, est passé de 1,0 % à 0,9 % du RNB par habitant. Les services mobiles incluant 75 GB de données, 140 minutes d'appel et 70 SMS ont vu leur coût baisser de 1,1 % à 0,7 %. Ces ajustements ont été réalisés selon les indicateurs de l'International Telecommunications Union dans le cadre du nouvel Indice de développement des TIC.