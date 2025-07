Afrique: Participation du président Al Sissi au Sommet de coordination semestriel de l'Union africaine

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé samedi 12 juillet 2025 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, pour participer à la 7e session du Sommet de coordination semestriel de l'Union africaine.

Le président participe à la réunion de coordination dans le cadre de la présidence égyptienne de la capacité régionale pour l'Afrique du Nord et de la présidence du Comité directeur des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine (NEPAD). Lors du Sommet, le président présentera les efforts déployés par l'Égypte pour développer le travail des deux mécanismes, afin de renforcer la paix et la sécurité et leurs liens avec les objectifs de développement et de stabilité sur le continent africain.

Lors de cette visite, le président rencontrera plusieurs de ses homologues africains pour examiner les défis auxquels est confronté le continent africain et des moyens de renforcer la stabilité continentale afin de répondre aux aspirations des peuples africains en matière de prospérité et de développement.

Le dimanche 13 juillet 2025

Le président Abdel Fattah A-Sissi a rencontré le président angolais, João Lourenço, en marge de sa participation à la 7e session du sommet de coordination semestriel de l'Union africaine, qui se tient à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale.

Le président a salué la présidence angolaise actuelle de l'Union africaine et la volonté de l'Angola de promouvoir la coopération africaine dans différents secteurs. De son côté, le président angolais a exprimé sa gratitude envers le président et le rôle central et historique de l'Égypte sur le continent africain et dans le cadre de l'Union africaine.

La rencontre a porté sur la situation de la paix et de la sécurité sur le continent africain et les moyens de consolider la stabilité dans différentes régions du continent, notamment dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, dans le Sahel africain et dans le bassin du Nil.

La rencontre a également porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les différents domaines, en s'appuyant sur la dynamique actuelle des relations entre les deux pays et dans le souci de répondre aux aspirations des deux peuples frères en matière de prospérité et de développement.