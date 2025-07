Congo-Kinshasa: Principales tendances des violations des droits de l'homme en RDC - Mai 2025

communiqué de presse

Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo assure un suivi étroit de la situation des droits de l'homme et analyse les tendances y relatives.

Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu'elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme documentées.

Pendant le mois de mai 2025, le BCNUDH a documenté 427 violations et atteintes aux droits humains représentant une réduction de 22 % comparé au mois précédent. Au moins, 81 % de ces violations et atteintes ont été enregistrées dans les zones touchées par le conflit armé, les provinces du Nord-Kivu (231), du Sud-Kivu (68) et de l'Ituri (47) étant les plus affectées.

La majorité de ces violations et atteintes (68 %) sont imputables aux groupes armés, parmi lesquels le M23 appuyé par les forces armées rwandaises (113), les éléments Wazalendo (40), diverses factions Maï-Maï (27) et la Coopérative pour le développement du Congo (23). Les agents de l'État ont été responsables de 31 % des violations documentées, principalement les agents de la Police nationale congolaise (57 cas) et les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (55 cas).