Ile Maurice: Doorsen Pillay Sapermah, un policier jovial et prometteur emporté par les eaux

À seulement 26 ans, Doorsen Pillay Sapermah avait tout pour réussir. Il était un policier dévoué et apprécié, affecté à la Very Important Person Security Unit (VIPSU). Il s'est tragiquement noyé mercredi à Sept-Cascades, Henrietta, alors qu'il profitait d'un moment de détente avec des amis. Ses funérailles ont eu lieu hier à 13 heures au cimetière de Bigara, où sa famille, ses amis et ses collègues se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage.

Doorsen était connu pour son caractère jovial et sa bonne humeur communicative. «Li ti zovial, li ti amikal. Pa ti kapav pa riye kan li ti la», confie un proche, encore bouleversé par cette perte brutale. Originaire de Résidence Mangalkhan, Floréal, il était l'un des deux enfants de sa famille, aux côtés de sa soeur. Cette cellule familiale étroite et soudée fait face aujourd'hui à un deuil immense, partagé également par la communauté policière et son quartier qui pleurent la disparition d'un jeune homme plein de vie.

Au sein de la police, Doorsen s'était fait remarquer par son sérieux et son ambition. Recruté en juillet 2021, il venait de fêter ses trois ans de service et était rapidement devenu un élément apprécié dans son unité, la VIPSU, chargée de la sécurité rapprochée des personnalités importantes. Selon ses collègues, il avait toutes les qualités requises pour gravir rapidement les échelons et construire une belle carrière. Sa rigueur professionnelle, son dévouement et son intégrité étaient des exemples pour tous.

Le drame s'est joué ce mercredi vers 14 h 30. Alors qu'il se baignait dans le deuxième bassin de Sept Cascades, lieu populaire mais également dangereux, Doorsen a disparu sous les eaux. Un ami d'enfance a immédiatement tenté de lui venir en aide, en vain. Les secours, la police et les unités spécialisées, dont le Scene of Crime Office et le Groupement d'intervention de la police mauricienne, ont aussitôt lancé des recherches intensives. Ce n'est que vers 17 h 30 que son corps a été finalement retrouvé, à environ dix mètres de profondeur. Un médecin, qui a constaté le décès, a confirmé par la suite que la cause était une asphyxie due à la noyade. Ce terrible accident plonge aujourd'hui sa famille, ses amis et ses collègues dans une profonde tristesse.

Au-delà du policier sérieux, Doorsen était avant tout un jeune homme solaire, apprécié pour son humour, sa gentillesse et sa capacité à rassembler les gens autour de lui. Même dans les moments difficiles, il trouvait toujours la force de faire rire, de détendre l'atmosphère et d'apporter du réconfort. Sa générosité et son énergie positive resteront à jamais gravées dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Aujourd'hui, alors que ses proches tentent de surmonter cette épreuve insoutenable, c'est son rire et sa joie de vivre qui continuent d'éclairer leur chagrin, même dans le silence laissé par son absence.

Hommage

· Un haut gradé de la VIPSU :

«Extraordinaire, très bon élément, toujours volontaire et appliqué, Doorsen était un jeune policier brillant. C'était un gars intelligent, toujours professionnel et motivé. Ça fait mal de perdre quelqu'un comme lui. Son père a demandé pardon si Doorsen avait pu faire quelque chose de mal, mais il n'a jamais fauté : il était exceptionnel. C'est une grande perte pour la VIPSU et pour la Mauritius Police Force, car des policiers comme lui, c'était un avenir assuré.»

· Un collègue :

«Doorsen était un collègue exemplaire, toujours prêt à aider et d'une grande loyauté. Sa bonne humeur était contagieuse, même dans les moments les plus difficiles. Il avait un vrai potentiel et une passion pour son métier qui laissait présager un bel avenir dans la police. Sa disparition laisse un vide immense dans notre unité et dans nos coeurs. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.»