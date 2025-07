Ile Maurice: Plus de Rs 1,5 milliard versées aux opérateurs d'autobus en 2024-2025

Le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, a levé le voile sur les montants versés aux compagnies d'autobus et aux opérateurs privés dans le cadre du schéma de transport gratuit pour les étudiants et les bénéficiaires de la pension de vieillesse. Répondant à une question parlementaire du député Franco Quirin, le ministre a rendu publics les chiffres de l'exercice financier 2024-2025, qui s'élèvent à un total de Rs 1,58 milliard.

Selon les données soumises par la National Land Transport Authority (NLTA), les compagnies d'autobus ont reçu conjointement Rs 925,2 millions, tandis que les opérateurs privés, incluant ceux de Rodrigues, ont perçu Rs 661,8 millions. La majeure partie de ces subventions concerne les trajets d'élèves (Rs 1,11 milliard), le reste étant alloué aux passagers âgés (Rs 476,1 millions).

La National Transport Corporation (NTC) a été la principale bénéficiaire, avec une enveloppe de Rs 428,8 millions, suivie par UBS (Rs 242,7 millions), TBS (Rs 156,1 millions), RHT (Rs 71,1 millions) et MBT (Rs 26,1 millions). Du côté des opérateurs privés, ceux basés à Maurice ont reçu Rs 605,2 millions, contre Rs 56,5 millions pour ceux de Rodrigues.

Face à ces montants considérables, le ministre a dénoncé l'opacité et l'inefficacité du système de calcul en vigueur, hérité de la création du schéma en 2005. Il a rappelé que la formule actuelle repose sur des montants fixes par trajet et sur une estimation du taux d'utilisation du parc de véhicules, ce qui limite la transparence et la rigueur dans l'allocation des fonds.

Réforme en profondeur

Pour corriger cette situation, la NLTA travaille actuellement à une réforme en profondeur du système, notamment à travers l'introduction prochaine du Fleet Management System. Ce dispositif permettra un suivi en temps réel du nombre de trajets effectués, des distances parcourues, et donc, un paiement plus juste et basé sur les performances réelles des opérateurs. «Ce sera un véritable game changer», a souligné le ministre, précisant qu'une enveloppe de Rs 70 millions a été allouée dans le budget actuel pour sa mise en oeuvre.

Il a également précisé que la flotte de véhicules immatriculés dans le pays a augmenté de 51 % depuis 2015, atteignant aujourd'hui plus de 736 000 véhicules. Paradoxalement, le nombre d'autobus sous licence a diminué de plus de 100 unités au cours des dix dernières années, tandis que le Metro Express transporte désormais quelque 40 000 passagers par jour. Malgré ces évolutions, le système de subvention n'a jamais été révisé, une situation que le ministre a qualifiée de «désastreuse».

Une réunion de consultation avec les parties prenantes, notamment les opérateurs d'autobus, est prévue pour le jeudi 24 juillet 2025. À l'ordre du jour : la présentation du Fleet Management System, le futur projet de loi sur les services d'autobus (Bus Services Bill), ainsi que l'introduction du système de billetterie sans contact.

Enfin, à une question du député Franco Quirin concernant l'éventuel impact du report de l'âge de la pension de vieillesse à 65 ans sur le droit au transport gratuit, le ministre Mahomed a tenu à rassurer : «Il n'y aura aucun changement à ce niveau.»