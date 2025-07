Ile Maurice: Six membres du personnel suspendus

Le rapport du comité d'enquête sur la fugue de trois mineurs du centre relais L'Oiseau du Paradis, à Cap Malheureux, a été officiellement soumis au Conseil des ministres ce vendredi 18 juillet. L'enquête avait été ouverte après que trois enfants avaient quitté l'établissement sans autorisation le 1er juin dernier. Deux d'entre eux, retrouvés à Camp Gervaise, présentaient des signes de désorientation et ont été testés positifs au cannabis.

Face à la gravité de l'incident et à la lumière de précédents rapports dénonçant des manquements similaires, le ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille avait mis en place un comité présidé par le secrétaire permanent. Le rapport final, soumis le 11 juillet, conclut à une prise en charge insatisfaisante, à des lacunes en matière de sécurité et de surveillance, et à une négligence grave présumée de certains membres du personnel.

Six soignants avaient été suspendus dès le début de l'enquête pour garantir la neutralité de la procédure et protéger les enfants de toute intimidation. Le rapport sera désormais transmis au conseil d'administration du National Children's Council (NCC), chargé de décider des suites disciplinaires et structurelles.