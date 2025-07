Ile Maurice: Eagle Brand Spices, une épopée familiale aux parfums de succès

Depuis plus d'un siècle, Eagle Brand Spices parfume l'industrie culinaire mauricienne. Fondée en 1918 par Ahdoolah Golaup, l'entreprise familiale, aujourd'hui dirigée par la troisième génération, ne cesse de croître. Avec 347 produits au catalogue et un chiffre d'affaires de Rs 380 millions en 2024, une nouvelle étape s'annonce : un déménagement sur un site plus vaste. Immersion dans un univers où chaque arôme raconte une histoire.

À peine franchi le seuil du siège d'Eagle Brand Spices, à Pailles, les narines sont aussitôt envahies par un tourbillon de senteurs : curcuma, cannelle, cumin, muscade, cardamome... Un monde d'épices, de souvenirs et de savoir-faire, cultivé avec passion depuis plus de 100 ans. L'histoire commence en 1918 avec Ahdoolah Golaup, homme de caractère, passionné de saveurs et fin connaisseur d'épices.

À l'époque, rien ne laissait présager que son modeste commerce deviendrait un jour un empire familial. «Ti servi lamok kapson pou vann bann zepis-la», raconte avec le sourire son arrière-petit-fils et actuel directeur de l'entreprise, Ilshad Golaup. L'image est forte : un vieil outil de cuisine, détourné de sa fonction, servant à transformer de simples graines en poudres parfumées.

Le fondateur se fournissait en épices à Port-Louis, les nettoyait et les préparait à la main, armé de patience et d'outils rudimentaires. Il oeuvrait avec une vision claire : proposer des produits de qualité, accessibles à tous. Avec la génération suivante, l'entreprise prend un premier tournant. Ibrahim Golaup, le grand-père d'Ilshad, reprend le flambeau. Les premières machines sont acquises, les processus se modernisent peu à peu, même si une partie des épices continue d'être broyée à la main, dans le respect des traditions.

Mais en 1997, un drame survient : Ibrahim décède subitement. S'ensuit un conflit : 11 membres de la famille doivent se partager l'héritage de l'entreprise. C'est finalement Sakoor Golaup, père d'Ilshad, qui, en 2002, décide de racheter les parts de ses frères et soeurs. À ce moment-là, l'entreprise est encore basée à Vallée-Pitot, dans des locaux modestes.

C'est un tournant décisif. Plus de Rs 30 millions sont investis dans la modernisation des chaînes de production. Les équipements sont renouvelés, les méthodes affinées et l'entreprise entre dans une nouvelle ère.

À l'époque, la gamme proposée reste encore limitée. «Ti ena masala, moutard, kanel, safran, zirof ek tilani», raconte Ilshad. Pourtant, ces produits phare font déjà partie du quotidien des Mauriciens, qui les utilisent avec fidélité. Eagle Brand Spices emploie alors 35 personnes.

Un siècle après les débuts d'Eagle Brand, ce sont Ilshad et Taslimah Golaup, frère et soeur complices et ambitieux, qui perpétuent l'héritage. Sous leur impulsion, la marque s'est imposée comme l'un des piliers du marché mauricien des ingrédients culinaires, avec pas moins de 347 références distribuées dans les hypermarchés, restaurants, hôtels et industries alimentaires du pays.

En 2024, Eagle Brand Spices affiche un chiffre d'affaires avoisinant les Rs 380 millions. Une performance qui pousse aujourd'hui l'entreprise à envisager une relocalisation sur un site plus grand, mieux adapté à son développement soutenu. Mais au-delà des chiffres, c'est une identité, un parfum d'authenticité, qui continue de faire la force de la marque.

Si l'entreprise a su traverser les décennies, c'est aussi grâce à la patte bien affirmée du duo frère-soeur, qui a su insuffler un vent de modernité, tout en respectant les besoins du poêlon mauricien. Sous leur impulsion, Eagle Brand Spices jongle aujourd'hui avec des centaines de produits différents - du masala au thym séché, en passant par le safran, le vinaigre, les graines de moutarde, la levure, la farine, les céréales... et on s'arrête là, parce que nos narines ont demandé grâce, embrouillées par le mélange de cette multitude de parfums authentiques.

Toujours à l'écoute du marché, Ilshad Golaup ne cesse d'élargir l'offre : «Un bon produit à un bon prix», résume-t-il, comme un mantra d'épicier éclairé. Un principe simple, mais efficace, qui a porté ses fruits : Eagle Brand a récemment remporté le contrat d'approvisionnement des prisons et hôpitaux publics du pays. Preuve que même derrière les barreaux, on ne plaisante pas avec le goût. Pour répondre à cette demande toujours plus large, plus de 32 camions de livraison sillonnent chaque jour les routes de l'île, chargés à bloc d'épices, de condiments et d'arômes qui font désormais partie du paysage culinaire mauricien.