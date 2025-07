Afrique: Ce samedi à Brazzaville - La RDC confirme sa participation au festival panafricain de musique

L'ouverture solennelle de la douzième (12ème) du Festival panafricain de musique (Fespam 2025) intervient ce samedi 19 juillet à Brazzaville, capitale de la République du Congo où une délégation gouvernementale de la République Démocratique du Congo (RDC) est attendue pour soutenir l'évènement par rapport à la diplomatie culturelle, à la promotion de l'économie du marché des arts et aux talents de la jeunesse musicale du continent.

«Une délégation du gouvernement de la RDC conduite par moi-même, avec quelques membres de mon cabinet, sur autorisation de son Excellence Madame, la Première ministre, sera bel et bien ce 19 juillet à Brazzaville pour participer à la cérémonie officielle de l'ouverture du Festival panafricain de musique aux côtés des autorités congolaises (brazzavilloises) », a confirmé Yolande Elebe, ministre congolaise de la Culture, arts et patrimoine.

« C'est vraiment important d'y être pour soutenir l'évènement. Nous avons travaillé ensemble sur beaucoup de projets dans le cadre de la coopération en matière de la culture, notamment le dossier de l'inscription de la Rumba, comme patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes un peuple très unis. (...) Le Fespam, qui est un grand rendez-vous de la culture en général, et de la musique africaine, nous concerne, absolument depuis son existence», a-t-elle ajouté.

Selon nos sources, la participation de la RDC à ce Festival se définit sur deux axes, à savoir : l'axe artistique et l'axe scientifique. «Sur le plan artistique, les musiciens populaires et gospels de Kinshasa sont programmés pour agrémenter la fête. Il y aura également des panels scientifiques auxquels les experts de deux congolais vont réfléchir et échanger sur les enjeux économique de la musique à l'ère du numérique et sur tant d'autres questions dans le secteur », a révélé Herman Bangi, membre de la commission de la vulgarisation de la Rumba congolaise (RDC).

Du côté Brazzaville qui assure l'organisation globale, le Fespam se prépare à offrir une expérience exceptionnelle lors de sa 12ème édition, prévue du 19 au 26 juillet 2025 sous le thème : " Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique".

« Faire rayonner la jeunesse africaine et congolaise à travers les arts et la scène, tel est l'engagement du Festival qui connaîtra un programme riche et détaillé avec activités diverses (Un Symposium international sur la musique africaine, un Marché et une exposition de la musique, des concerts ainsi qu'une projection d'un film documentaire dédié à la rumba congolaise », a révélé Marie-France Lydie Pongault, ministre congolaise (Brazzavilloise) de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, lors de sa communication.