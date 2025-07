Congo-Kinshasa: Derniers réglages !

Plus de peur que mal après la tentative de la délégation de l'AFC/M23, sous l'instigation du Rwanda, de quitter la salle accusant la médiation américaine de partialité. Les choses sont rentrées dans l'ordre après le coup de semonce de l'envoyé spécial de Donald Trump alors que les négociations entre les deux délégations se trouvent dans leur phase finale. L'heure est aux derniers réglages. Pour preuve, sur les fronts, les affrontements auraient baissé en intensité.

Cependant, une avancée dans ce processus lors de la tenue du conseil des ministres, du mercredi dernier à Urugwiro Village au Rwanda, sous la direction du Président Kagame. Parmi les décisions prises, figure la ratification officielle de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé le 27 juin dernier à Washington.

Pour la première fois, Kigali a reconnu que cet accord constitue une avancée significative vers la résolution des préoccupations sécuritaires de son pays, le rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs et le renforcement de l'intégration économique régionale.

Le Rwanda a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à mettre en oeuvre les dispositions de l'accord, tout en saluant les efforts parallèles menés à Doha avec l'appui de l'Union africaine.

En attendant, Washington et Doha se sont fixés, au plus tard, fin juillet pour clôturer cette dernière étape des pourparlers. Il sied, de ce point de vue, de rappeler que les négociations de la capitale qatarie restent tributaires de l'accord de Washington en vue de régler intégralement la crise d'instabilité à l'Est de la RDC.

Si Washington a permis de rapprocher Tshisekedi et Kagame, Doha va prendre en charge les négociations entre la délégation de Kinshasa et celle de Goma. De cette façon, les deux accords fusionnés permettront de cimenter une paix définitive après une trentaine d'années des violences à l'Est congolais.

Entretemps, une dynamique interne de l'opposition soutenue par la CENCO et l'ECC remue ciel et terre pour un dialogue inclusif. Doha doit avoir pris en charge une partie des revendications exprimées dans le cahier de charge des prélats catholiques et protestants.

Mais, celles qui n'auront pas rencontré l'assentiment de la classe politique, feront l'objet de nouvelles discussions. D'où la nécessité d'une réunion préparatoire pour élaguer des points déjà épuisés par Doha et Washington afin d'éviter le double emploi.

La difficulté d'un tel forum entre congolais, c'est le respect du timing qui fait largement défaut. Chacun en pareille circonstance cherche à jouer sa propre carte de survie politique.