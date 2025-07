Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya - « Maintenir les filles enceintes à l'école est une responsabilité sociétale »

Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a pris position en faveur du maintien des filles enceintes à l'école, estimant qu'il s'agit d'une responsabilité collective et sociétale. Il s'exprimait mercredi 16 juillet à Kinshasa, lors d'une journée de socialisation de l'agenda Femme, Paix et Sécurité, organisée par ONU-Femmes et l'ambassade de Norvège.

Face à la polémique suscitée sur les réseaux sociaux par cette décision, le porte-parole du gouvernement a insisté sur l'importance de l'encadrement des jeunes et d'une éducation sans tabous sur la sexualité.

« J'ai lu les commentaires en tout genre, non sans être choqué. Lorsqu'une jeune fille tombe enceinte, cela révèle souvent des failles dans l'éducation à la maison et dans l'instruction. Dans les écoles conventionnées, on ne parle presque jamais de contraception, alors que les enfants sont exposés très tôt à la sexualité, surtout avec les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Patrick Muyaya estime qu'exclure une fille enceinte de l'école serait une double peine : « Est-ce qu'il faut lui infliger une sanction supplémentaire en l'écartant du système éducatif, avec tous les préjugés que cela entraîne ? », s'interroge-t-il.

M.Muyaya appelle ainsi à une approche plus humaine, éducative et inclusive, tout en soulignant la nécessité pour les parents et les écoles de jouer pleinement leur rôle dans l'encadrement moral et sexuel des jeunes.

Dans une note circulaire signée lundi 14 juillet, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a pourtant ordonné le maintien des élèves enceintes dans le cadre scolaire. Elle présente cette décision comme une avancée vers une éducation inclusive et respectueuse de l'égalité des genres en République démocratique du Congo.