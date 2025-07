Lors du lancement officiel de l'épreuve du Test National de Sélection d'Orientation Scolaire et Professionnelle (TENASOP), ce mercredi 17 juillet 2025 à l'école Révérend Kim sur l'avenue ex-24 novembre, le ministre de l'Education nationale Raïssa Malu, a exhorté les élèves filles à embrasser les filières scientifiques et techniques

D'entrée de jeu la ministre de l'Education nationale, Raïssa Malu, a particulièrement encouragé les élèves filles à embrasser les filières scientifiques et techniques dans la prochaine étape de leur cursus en ces termes : « Chers élèves, vous êtes au coeur de cette évaluation. Abordez-la avec confiance. Faites preuve d'honnêteté et de détermination. Ce test n'est pas une fin en soi. C'est une passerelle vers votre avenir scolaire et professionnel. Donnez le meilleur de vous-même, car votre réussite est notre fierté. Le monde d'aujourd'hui évolue et nous avons besoin de toutes les intelligences. Nous avons besoin de vous, jeunes Congolais, pour construire notre pays. Pensez aux défis que nous devons relever : la santé, l'environnement, la technologie, l'innovation. J'encourage tout particulièrement nos filles à oser les filières scientifiques et techniques. Ne vous limitez pas. Ces domaines sont passionnants et essentiels pour notre développement. Le Congo a besoin de plus d'ingénieures, de chercheuses et de développeuses. Votre potentiel est immense, les demoiselles. N'ayez pas peur d'explorer ces voies. Elles vous ouvriront des portes. Elles accélèreront le développement de notre nation. Elles nous aideront à faire face à nos enjeux nationaux et mondiaux ».

Avançant des chiffres, la ministre de l'Éducation nationale a souligné qu'au total 1.590.471 élèves passent ce test à travers le pays, avec un taux de participation des filles de 47%. Il s'agit d'une croissance de 2% par rapport à l'année 2024 qui a connu un taux de participation de 1 573 096 candidats.

« Avec le TENASOSP, nous bâtissons une école de qualité, une école équitable et inclusive qui vise l'épanouissement de nos enfants et le développement durable de notre nation. Cette année, 1.590.471 candidats passent ce test. Parmi eux, 47% de filles. Hormis une légère baisse en 2024, nous avons noté une croissance des inscrits depuis 2022, année de l'institution de ce test. Je salue néanmoins le fait que le nombre de filles a augmenté, passant de 722 893 en 2024 à 749 157 en 2025 », a-t-elle indiqué.

La ministre Raïssa Malu a par ailleurs tenu à souligner le rôle important que joue le TENASOSP dans le développement de la République démocratique du Congo, en ce qu'il permet de mieux orienter les jeunes vers les filières qui participent activement à la croissance du pays.

« Le TENASOSP a un double objectif. Premièrement, évaluer les acquis des élèves après le cycle fondamental. Deuxièmement, les orienter au mieux vers les filières qui leur correspondent, tenant compte de leurs aptitudes et des besoins de notre pays. Ainsi, l'orientation scolaire ne doit plus être laissée au hasard. Nous devons baser nos choix sur des données concrètes, sur les compétences réelles et sur les opportunités offertes par notre économie en pleine évolution », a-t-elle souligné.

De son coté, le ministre provincial de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté de Kinshasa, Jeannot Canon Larose, a affirmé qu'en ce qui concerne la capitale congolaise, au total 190.253 élèves prennent part au TENASOSP dont 99.408 filles et 90.845 garçons, répartis en 357 centres.

« Il s'agit d'un moment très important qui constitue une étape cruciale dans le parcours scolaire de nos apprenants. Cette étape qui couronne la fin du cycle terminal de l'éducation de base représente un moment clé de leur choix dans l'orientation des filières mieux adaptées à leurs aptitudes », a-t-il souligné.