Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'Uemoa - Le Sénégal réussit la cotation simultanée de 4 emprunts obligataires de 405 milliards de FCfa

Le 17 juillet 2025, le Directeur général de la Brvm, Edoh Kossi Amenounvé, Directeur général et Isaac Mbaye directeur général de Invictus Capital & Finance ont présidé au siège de l'institution, la cérémonie de première cotation simultanée de quatre emprunts obligataires de l'État du Sénégal.

De gauche à Droite Madame Seynabou Fall Touré Directrice du marché des capitaux de Invictus Capital &Finance, Monsieur Eddoh Kossi Amenounvé Directeur général de la BRVM et Monsieur Isaac Mbaye Directeur général de Invictus Capital &Finance

Dans une publication, il se réjouit de cette opération historique qui est l'aboutissement d'un effort collectif et surtout, le symbole d'une Afrique dont les marchés de capitaux s'approfondissent d'année en année pour offrir aux États et aux entreprises privées les ressources nécessaires pour financer le développement de notre continent.

Pour mémoire, a rappelé le patron de la Brvm, le tout premier emprunt obligataire émis par un État de l'Uemoa sur le marché régional date de l'année 1999. Il s'agissait de l'État de Côte d'Ivoire qui avait alors mobilisé 30 milliards de FCFA.

«Environ un peu plus d'une décennie plus tard, la Côte d'Ivoire a levé des montants nettement plus importants, atteignant un record de 160 milliards de FCFA en 2011.

Cette dynamique s'est amplifiée au cours des dix années suivantes, avec notamment une levée de 242 milliards de FCFA en 2021, suivie d'une opération de 300 milliards en 2022 », informe Edoh Kossi Amenounvé. En 2023, a-t-il dit, l'État de Côte d'Ivoire a franchi un nouveau cap en mobilisant 350 milliards de FCFA.

«Aujourd'hui, par cette opération de 405 milliards de FCFA, l'État du Sénégal a établi un nouveau record.

L'évolution des montants levés par nos Etats fait apparaître une progression de 1 250 % en un peu plus de 25 ans », a précisé le Directeur général de la Brvm.

Au-delà de ces statistiques parlantes, M. Amenounvé a évoqué deux défis majeurs qui nous interpellent. Il s'agit selon lui, de la nécessité d'encourager les États à mobiliser des ressources additionnelles à travers des mécanismes structurés et innovants (la cession partielle ou totale des parts dans les entreprises publiques où ils ont investi depuis des décennies et qui sont désormais dans le secteur marchand; la titrisation d'actifs immobiliers, industriels ou d'infrastructures etc.). Ces solutions devraient permettre de les soulager du poids du service de la dette dans un contexte où la progression des recettes fiscales au niveau souhaité n'est pas évidente à court terme. L'autre défi, note le Directeur de la Brvm, c'est l'émission d'obligations zéro coupons et in fine. Cela comporte plusieurs avantages, dont: la facilitation de la gestion de la dette en se focalisant sur une seule échéance et, du côté des investisseurs, l'augmentation de la rentabilité des titres car l'hypothèse de réinvestissement des coupons est forte en l'absence d'opportunités de placement.

«J'ai profité de cette tribune pour témoigner la profonde gratitude de la Brvm aux autorités sénégalaises pour leur vision et leur leadership transformationnel qui bénéficient au marché financier régional.

Pour rappel, derrière cette performance historique de l'Etat du Sénégal, on trouve les empreintes de Invictus Capital &Finance drivée par Isaac MBAYE. Elle occupe la deuxième place du classement 2024 du marché sénégalais des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation et la sixième place dans le classement des SGI de l'espace UEMOA.