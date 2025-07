Sénégal: CCI-CAMES 2025 - 1 832 sur 2 075 candidats admis

La 47e session des Comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cci-Cames) s'est tenue du 7 au 16 juillet 2025 à Ndjamena au Tchad. Pour cette édition, sur 2.075 candidats présentés, il y a eu 1.832 inscrits sur les différents grades du Cames.

Les résultats de la 47e session, tenue du 7 au 16 juillet 205, des Comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cci-Cames), sont connus. Le programme des Cci demeure le cadre de référence commun pour la gestion des carrières des enseignants-chercheurs et chercheurs au sein des universités et centres de recherche de l'espace Cames. Enseignants-chercheurs et chercheurs, informe le Cames, font l'objet d'une évaluation individuelle des compétences scientifiques et des aptitudes pédagogiques en vue de leur inscription sur les listes d'aptitude aux différents grades de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Selon le Cames, au top départ de cette session, 2075 dossiers de candidatures ont été enregistrés. « À l'issue des travaux des Comités techniques spécialisés et de la validation du Comité consultatif général, 1.832 candidats sont désormais inscrits dans les Listes d'aptitude du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur-Cames, aux grades de maîtres-assistants et chargés de recherche, maîtres de conférences et maîtres de recherche, professeurs titulaires et directeurs de recherche », précise le Cames sur son site Web consulté par « Le Soleil ».

En Lafma (Liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant), informe la même source, sur 1.170 présentés ; 123 ont été ajournés et 1.047 inscrits (admis soit un taux de 89,49%). Pour le grade de Lafmc (Liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence), sur 463 candidats ; il y a eu 54 ajournés et 409 inscrits (88,34%). Pour la Lafpt (Liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire), 227 candidats ont été présentés, 33 ajournés et 194 inscrits (85,46%) En ce qui concerne la Lafcr (Liste d'aptitude aux fonctions de chargé de recherche); il y a eu 131 candidats présentés ; 22 ajournés et 109 inscrits (83,21%).

Au sujet de la Lafmr (Liste d'aptitude aux fonctions de maître de recherche), le Cames a enregistré 78 candidatures. Il y a eu 13 ajournés et 65 inscrits (83,33%). Enfin, pour la Lafdr (Liste d'aptitude aux fonctions de directeur de recherche), les 8 candidats présentés ont tous réussi soit un taux de 100%. Ce qui fait un total de 1832 candidats inscrits aux différents grades du Cames. Par genre, détaille le Cames, 1.721 hommes ont été présentés dont 200 ajournés et 1.521 inscrits, soit 88,38%. Pour les femmes ; il y avait 356 candidatures dont 45 ajournées et 311 inscrites, 87,36%.

L'Ugb s'illustre avec un taux de réussite de plus de 95 %

L'Université Gaston Berger (Ugb) déclare avoir enregistré un taux de 95, 16% lors de la dernière session des Comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cci-Cames) qui a vu ladite université s'enrichir de 4 nouveaux professeurs titulaires, 9 maîtres de conférences et 12 maîtres-assistants. Sur un total de 26 candidats, 25 étaient inscrits sur les différentes listes du Cames pour le compte de la 47e session de ses Comités consultatifs, tenue du 7 au 16 juillet 2025 à N'Djamena, au Tchad, indique un communiqué de l'Ugb diffusé hier.

« Cet accomplissement est une source de grande fierté pour l'Ugb et témoigne de l'excellence et de la détermination de nos lauréats », a commenté Magatte Ndiaye, recteur de l'Ugb, dans des propos rapportés par le communiqué. Il a remercié les membres de la Commission institutionnelle du Cames, chargée de l'accompagnement des candidats "pour leur engagement et leur efficacité".