Afrique: JOJ «DAKAR 2026 » - Le jury chargé de la sélection des tenues officielles installé

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 » (Cojoj) a installé, hier, le jury du concours « Woneel sa bopp » pour la création de la tenue officielle des cérémonies de remise des prix à Dakar. Les remettants de ces médailles porteront les tenues sélectionnées suite à ce concours.

Le jury est composé de personnalités importantes du design sénégalais telles que Oumou Sy et Collé Ardo Sow. Quelque 200 créateurs ont soumis leur candidature et 35 tenues ont été sélectionnées pour l'appréciation du jury. La tenue doit symboliser à la fois le dynamisme de la jeunesse africaine et le respect des traditions locales. Durant la rencontre, le coordonnateur des Joj de 2026, Ibrahima Wade, a rappelé l'importance de cette sélection. «

Pour chaque rencontre des Joj, des tenues spéciales sont choisies pour être portées par les athlètes durant la remise des médailles décernées aux vainqueurs. Pour une première en Afrique et au Sénégal, nous avions tenu à faire appel à l'expertise sénégalaise dans la promotion du savoir-faire des artistes et designers sénégalais afin de réaliser des tenues majestueuses avec une touche traditionnelle », souligne le coordonnateur général des Joj.

Présente à cette rencontre, Sophie Nzinga Sy, directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (Apda), estime que « ce concours met en lumière la culture et le design sénégalais, et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat se montre favorable à cette initiative louable ».

Pour sa part, la directrice de l'Engagement et de la Mobilisation du Cojoj, Fanta Diallo, a rappelé que plusieurs designers professionnels ont été sélectionnés sur le choix des tissus et par rapport à l'originalité de différents styles tradi-modernes. Le Cojoj a, en outre, annoncé que les costumes officiels seront dévoilés entre le 2 et le 3 octobre 2026.