Sénégal: Une plateforme de mastering ambitionne de démocratiser la production audio haut de gamme

Dakar — Boubacar Djiba, un jeune sénégalais vient de lancer la première plateforme de mastering basée sur l'intelligence artificielle, dans le but de démocratiser l'accès à une production sonore haut de gamme.

"Notre mission, c'est de démocratiser l'accès au mastering et aux outils d'amélioration sonore", a dit le promoteur, jeudi, à Dakar, en marge du lancement de la plateforme dénommée Senmixmaster.

Il s'agit, selon lui, d'une plateforme entièrement conçue et développée sur le continent par des Sénégalais pour répondre à un besoin spécifique dans le processus de production.

"Dans le monde, il y a 50% d'artistes qui ont des problèmes de mastering ou qui ont du mal à accéder à des outils de mastering, et en Afrique ils sont entre 70 et 80 %", a signalé le promoteur.

Pour lui, tout le monde ne peut pas s'offrir les frais de mastering dans un studio haut de gamme ou même s'attacher les services d'un ingénieur de son qui peut coûter plusieurs centaines de milliers de FCFA.

"On ne veut pas remplacer le métier d'ingénieur son, (...) mais on veut s'adresser à ceux qui n'ont pas de gros budgets (...) et donner aux créateurs et aux artistes la possibilité d'accélérer leur productivité et leur créativité", a-t-il fait remarquer.

Des plateformes similaires existent en Europe et aux Etats-Unis, mais la particularité de Senmixmaster, selon M. Djiba, "c'est le travail fourni sur la base d'un process de fréquence sonore qui nous permette de masteriser les sonorités africaines". Une solution qui s'adresse également aux journalistes, à ceux qui produisent des podcasts ou encore aux archivistes audiovisuels, a-t-il dit.

L'Afrique représente, d'après Boubacar Djiba, un vivier de talents énormes dans le secteur de la culture de manière générale, "d'où l'importance de travailler sur la qualité des productions culturelles pour ainsi mieux les valoriser et pouvoir mieux les exporter".

"En tant qu'ingénieur de son et compositeur, je mesure l'importance de préserver l'intégrité artistique de chaque création car, je connais les exigences techniques indispensables à une production de qualité internationale", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur l'apport de l'intelligence artificielle (IA) dans sa solution, le promoteur estime qu"'il est important d'allier la technologie à la créativité et à tout ce qui tourne autour des industries culturelles et créatives (ICC)". "L'IA gagne de plus en plus de place dans les logiciels de développement sonore (...), donc imaginez le gain de temps que l'artiste pourrait avoir", a-t-il précisé.

Boubacar Djiba fait partie des entrepreneurs de la communauté Lionstech Invest, initiée par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) dans le cadre de son partenariat avec l'ambassade de France au Sénégal visant à accélérer et soutenir les start-ups sénégalaises à fort potentiel de croissance et d'impacts vers la levée de fonds.

Elena Dia, représentant la DER/FJ et évoquant cette nouvelle plateforme a parlé d'une initiative "incroyable et innovante" avant de souligner l'importance des ICC comme moteur de développement de l'économie au Sénégal et dans la sous région.

Le promoteur de SenMix Master cumule plus de 15 ans d'expérience dans l'écosystème culturel. Il a travaillé en tant que producteur et compositeur pour des rappeurs français de renom comme Black M et S.Pri Noir ou encore des beatmakers comme Spike Miller.

Djiba travaille également en collaboration avec la Music Business Academy (MBA) pour l'Afrique, un programme qui a pour mission de former et de développer le talent des futurs dirigeants, artistes et cadres de l'industrie musicale du continent.