Sénégal: SABRE Awards Africa 2025 - Le Groupe APO remporte l'Or et se retrouve parmi les finalistes

L'excellence du groupe APO en matière de communication africaine et de narration de marque est reconnue dans toutes les catégories et zones géographiques

Groupe APO (www.APO-opa.com), le principal service panafricain de conseil en communication et de distribution de communiqués de presse, a reçu les plus hautes distinctions lors des prestigieux SABRE Awards Africa 2025, remportant l'or pour sa campagne pionnière World Unseen Experience at GITEX Africa, menée avec Canon Central and North Africa.

La campagne a mis en avant les efforts innovants de Canon pour rendre la photographie accessible aux personnes souffrant de déficiences visuelles grâce à l'imagerie tactile, transformant ainsi la manière dont l'art et la narration visuelle sont perçus. Le groupe APO a également été retenu comme finaliste dans cinq autres catégories, renforçant ainsi sa position de partenaire de choix en matière de communication pour certaines des organisations les plus influentes et les plus déterminées du continent. Les placements finalistes comprennent des campagnes pour :

GITEX Africa 2024, le plus grand salon de la technologie et des startups en Afrique ;

Africa's Business Heroes 2023, un programme philanthropique phare en Afrique pour soutenir les entrepreneurs ;

L'Initiative mondiale pour les affaires en Afrique (GABI) ; et

Les 10 ans de la campagne Miraisha de Canon Afrique centrale et du Nord : Une décennie d'autonomisation

"Nous sommes incroyablement fiers de voir l'impact des campagnes de nos clients reconnu à un niveau aussi élevé. La médaille d'or remportée par Canon's World Unseen est particulièrement significative, car elle montre comment les communications peuvent favoriser l'accessibilité et l'inclusion. En outre, notre classement parmi les finalistes dans des catégories aussi diverses reflète la force, la créativité et le dévouement de notre équipe, ainsi que notre engagement à partager les récits positifs de l'Afrique", a déclaré Bas Wijne, président-directeur général du groupe APO.

Les prix SABRE sont mondialement reconnus pour célébrer les réalisations supérieures en matière d'image de marque, de réputation et d'engagement. Le succès de la campagne World Unseen aux SABRE Awards Africa 2025 fait suite à sa victoire précédente cette année aux 2025 Davos Communications Awards, où le groupe APO a obtenu l'or et le bronze pour son approche innovante des expériences de marque inclusives. cliquez ici, pour en savoir plus sur les victoires de Davos.

"Ces distinctions témoignent de notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans tout ce que nous faisons. C'est un honneur de travailler en partenariat avec des clients qui nous font confiance pour raconter les histoires les plus fascinantes de l'Afrique avec authenticité, impact et détermination", a ajouté Rania El-Rafie, vice-présidente du groupe APO : Relations Publiques et Communications Stratégiques.

Cette dernière reconnaissance de l'industrie renforce la position du groupe APO en tant que seule agence de conseil en relations publiques et en communication stratégique à 360 degrés du continent, avec son propre service de distribution de communiqués de presse, Africa Newsroom.

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Réputés pour notre expertise africaine profondément enracinée et notre perspective globale, nous sommes spécialisés dans l'optimisation de la réputation et de la valeur de la marque des organisations privées et publiques à travers l'Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre mission est d'exploiter le pouvoir des médias, en élaborant des stratégies sur mesure qui ont un impact tangible et mesurable en Afrique et au-delà.

Notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans les stratégies de communication a été récompensé par des prix prestigieux, notamment un PRovoke Media Global SABRE Award et plusieurs PRovoke Media Africa SABRE Awards. Nous avons été nommés Leading Public Relations Firm Africa et Leading Pan-African Communications Consultancy Africa en 2023, et Best Public Relations and Media Consultancy of the Year South Africa en 2024, lors des World Business Outlook Awards.

En 2025, Brands Review Magazine nous a reconnus en tant que Leading Communications Consultancy in Africa pour la seconde année consécutive. Le magazine nous a également nommé Best PR Agency et Leading Press Release Distribution Platform in Africa en 2024. En 2025, nous avons reçu la médaille d'or de la meilleure campagne RP et la médaille de bronze des événements hors catégorie aux Davos Communications Awards 2025.

La clientèle estimée d'APO Group, qui comprend des géants mondiaux tels que Canon, Nestlé, Western Union, le PNUD, Network International, African Energy Chamber, Mercy Ships, Marriott, Africa's Business Heroes et Liquid Intelligent Technologies, reflète notre capacité inégalée à évoluer dans l'écosystème médiatique africain complexe. Avec des équipes sur le terrain dans de nombreux pays africains, nous offrons des perspectives et une portée inégalées à travers le continent.

APO Group se consacre à la refonte de la narration sur l'Afrique, à la remise en question des stéréotypes et à la présentation de récits africains inspirants à un public mondial. Notre expertise dans l'élaboration et l'accompagnement de campagnes de relations publiques dans le monde entier nous permet d'amplifier les messages des marques, de renforcer les réputations et d'établir un lien pertinent avec les publics cibles.