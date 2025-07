Nigeria: La BAD et ses partenaires lancent un projet d'infrastructure de 264 millions de dollars dans le sud du pays

TLDR

La Banque africaine de développement (BAD), la Banque islamique de développement, le gouvernement fédéral nigérian et l'État d'Abia ont lancé un projet de 263,8 millions de dollars pour moderniser les infrastructures urbaines d'Umuahia et d'Aba.

Connu sous le nom de projet de développement intégré des infrastructures de l'État d'Abia, ce plan quinquennal prévoit la remise en état de 248 km de routes, la restauration de deux sites d'érosion et la mise en oeuvre d'une gestion des déchets solides par le biais de partenariats public-privé.

Le financement comprend 115 millions de dollars de la BAD, 15 millions de dollars du Fonds climatique Canada-BAD, 125 millions de dollars de la Banque islamique de développement et 23,8 millions de dollars du gouvernement fédéral du Nigeria.

Le projet créera plus de 3 000 emplois temporaires pendant la construction, dont 30 % réservés aux femmes, et 1 000 emplois permanents après l'achèvement des travaux. La moitié de ces emplois seront attribués à des jeunes de la région par l'intermédiaire du State Youth Road Maintenance Corps (corps d'entretien des routes pour les jeunes).

Outre les infrastructures, le plan prévoit des programmes de sensibilisation à la santé, une aide à la réinstallation et un soutien aux femmes entrepreneurs. Le gouverneur Alex Otti a décrit cette initiative comme un changement dans la trajectoire de développement de l'État.

Points clés à retenir

Le projet d'Abia, d'un montant de 263,8 millions de dollars, s'inscrit dans une tendance plus large à travers l'Afrique visant à intégrer le développement de l'infrastructure à l'impact social. La stratégie de la BAD donne la priorité à la résilience urbaine, en particulier dans les villes secondaires à croissance rapide comme Aba et Umuahia. Ces villes sont confrontées à une pression croissante due à l'érosion, à des systèmes de traitement des déchets médiocres et à la détérioration des réseaux routiers.

Les projets qui associent des améliorations physiques à des programmes sociaux - tels que la création d'emplois, l'éducation à la santé et le soutien aux femmes - sont de plus en plus utilisés pour s'assurer que la transformation urbaine est à la fois inclusive et durable.

Grâce au cofinancement de banques multilatérales et à l'alignement du secteur public, le modèle d'Abia montre comment des investissements ciblés dans les infrastructures urbaines peuvent stimuler la croissance économique à long terme tout en remédiant aux vulnérabilités environnementales. À mesure que les villes africaines se développent, des modèles reproductibles et ancrés localement comme celui-ci pourraient façonner l'avenir de la politique et du financement urbains sur le continent.