Ghana: Asante Gold lève 173 millions de dollars pour restructurer sa dette et renforcer ses activités au pays

Asante Gold Corporation a levé 173 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé entièrement souscrit afin de soutenir ses activités au Ghana et de restructurer sa dette.

La société minière canadienne entend utiliser ces fonds pour renforcer ses mines d'or Bibiani et Chirano et simplifier la structure de son capital.

Ces reçus seront convertis en actions ordinaires à l'issue d'un financement global de 275 millions de dollars.

Asante Gold Corporation a levé 173 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé entièrement souscrit afin de soutenir ses activités au Ghana et de restructurer sa dette. La société minière canadienne entend utiliser ces fonds pour renforcer ses mines d'or Bibiani et Chirano et simplifier la structure de son capital.

L'opération a été réalisée dans le cadre d'un placement privé par prise ferme, 163,3 millions de dollars ayant été levés au moyen de reçus de souscription au prix de 1,06 dollar l'unité. Ces reçus seront convertis en actions ordinaires à l'issue d'un financement global plus important de 275 millions de dollars. D'ici là, le produit est bloqué.

Une partie du capital sera utilisée pour restructurer la dette de Kinross Gold, l'ancien propriétaire de la mine Chirano. Asante versera 53 millions de dollars d'avance et émettra de nouvelles actions, ce qui portera la participation de Kinross à 9,9 %. Le solde sera réglé au moyen d'une obligation convertible et d'un billet à ordre différé.

Points clés à retenir

Le financement d'Asante Gold reflète la confiance croissante des investisseurs dans le secteur aurifère africain. L'accent mis par la société sur Bibiani et Chirano - deux sites aurifères établis - arrive à un moment où les prix de l'or sont élevés et où il y a une demande pour des projets à faible risque et à haut rendement. L'augmentation de capital réduit également l'exposition de Kinross à la dette tout en préservant les flux de trésorerie grâce à des instruments flexibles.

Le Ghana, deuxième producteur d'or d'Afrique, continue de susciter l'intérêt en raison de ses politiques favorables à l'exploitation minière et de ses infrastructures bien établies. En obtenant près de 175 millions de dollars et en visant un objectif de financement plus large de 275 millions de dollars, Asante se positionne pour développer ses opérations, explorer le projet Kubi à fort potentiel et améliorer sa structure financière. Cette opération est le signe d'une évolution vers la consolidation et une gestion disciplinée des capitaux dans le segment des mines d'or de niveau intermédiaire en Afrique.