Egypte: Le placement privé de Bonyan est sursouscrit ~7x avant la cotation à l'EGX

TLDR

Le placement privé des actions de Bonyan for Development and Trade a été sursouscrit de 6,88 fois, a déclaré l'Egyptian Exchange (EGX). Le prix final de l'offre a été fixé à 4,96 EGP par action.

Bonyan a lancé son premier appel public à l'épargne le 6 juillet, offrant une participation de 21,94 % à l'EGX. L'offre comprend 362,9 millions d'actions réparties en deux tranches : une offre publique de 18,1 millions d'actions et un placement privé de 344,8 millions d'actions. L'entreprise vise à lever 1,8 milliard d'EGP.

Le placement privé, destiné aux institutions et aux particuliers fortunés, s'est déroulé du 6 au 10 juillet, à un prix compris entre 4,96 et 5,44 EGP. L'offre publique, dont le prix est de 5,44 EGP, se termine le 15 juillet. L'EGX a demandé aux courtiers de déposer 25 % de la valeur des actions qu'ils prévoient d'acheter et de mettre à jour les ordres enregistrés pour refléter le prix final.

Bonyan s'attend à ce que les transactions commencent avant la fin du mois de juillet, selon le président exécutif Shamel Aboul Fadl.

Points clés à retenir

La sursouscription du placement privé de Bonyan est le signe d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les actions égyptiennes, dans un contexte d'amélioration des indicateurs macroéconomiques. Le marché boursier égyptien a connu une reprise de l'activité d'introduction en bourse après une période calme, stimulée en partie par les plans de privatisation du gouvernement et la demande d'actifs réels.

L'offre de Bonyan fait suite à des introductions en bourse réussies telles que e-finance et Taaleem. L'EGX30 ayant progressé de plus de 30 % depuis le début de l'année et l'inflation montrant des signes d'apaisement, les investisseurs locaux et étrangers reviennent. Les grands placements privés comme celui de Bonyan reflètent également une évolution vers la participation institutionnelle, contrairement aux introductions en bourse des années précédentes, plus modestes et axées sur la vente au détail.

La sursouscription de l'offre, qui a été multipliée par 7, pourrait encourager d'autres introductions en bourse en 2025, notamment de la part d'acteurs de l'immobilier et de l'industrie qui cherchent à exploiter les marchés de capitaux à des fins de croissance et de diversification.