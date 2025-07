Malawi: Le marché boursier du pays a progressé de 112 % cette année grâce à la hausse des valeurs bancaires

TLDR

Le Malawi Stock Exchange (MSE) a gagné 13,12 % au deuxième trimestre 2025, portant son rendement depuis le début de l'année à 111,66 % au 17 juillet.

Le Malawi All Share Index (MASI) a clôturé le mois de juin à 329 922,87 points, contre 291 644,54 en avril.

Les valeurs bancaires sont devenues l'un des principaux moteurs de la reprise, la NBS Bank et la Standard Bank Malawi figurant parmi les plus performantes.

Le Malawi Stock Exchange (MSE) a gagné 13,12 % au deuxième trimestre 2025, portant son rendement depuis le début de l'année à 111,66 % au 17 juillet. L'indice MASI (Malawi All Share Index) a clôturé le mois de juin à 329 922,87 points, contre 291 644,54 en avril.

Le MSE est en train de devenir l'un des marchés boursiers les plus performants d'Afrique en 2025, grâce au regain de confiance des investisseurs et aux fortes attentes en matière de bénéfices dans le secteur bancaire. Les analystes attribuent cette reprise aux résultats semestriels attendus et à l'augmentation de la participation des particuliers.

Les valeurs bancaires sont devenues l'un des principaux moteurs de la reprise, avec la NBS Bank et la Standard Bank Malawi parmi les plus performantes. L'augmentation de capital de TNM a également stimulé la liquidité du marché et le sentiment.

Points clés à retenir

La bourse du Malawi, souvent négligée dans les conversations des investisseurs régionaux, attire davantage l'attention grâce à des rendements soutenus à deux chiffres et à des augmentations de prix généralisées. Si les bénéfices des entreprises au second semestre correspondent aux attentes, le MSE pourrait clôturer l'année avec l'un des rendements boursiers les plus élevés du continent, soulignant l'évolution vers des marchés frontières plus petits offrant une solide performance relative dans le contexte de la volatilité mondiale.