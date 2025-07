Afrique: Air Sénégal et Asky signent un accord de partage de codes pour développer les liaisons régionales

TLDR

Air Sénégal et Asky Airlines ont signé un accord de partage de codes le 17 juillet 2025, afin de renforcer la connectivité aérienne en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'accord permet à chaque compagnie de vendre des sièges sur les vols de l'autre compagnie, élargissant ainsi l'accès aux destinations pour les passagers.

Air Sénégal peut désormais proposer des billets pour les villes exploitées par Asky, notamment Bissau, Lomé, Douala, N'Djamena et Bangui. L'accord augmente également la fréquence des vols d'Air Sénégal vers Praia. En retour, Asky intégrera les destinations d'Air Sénégal telles que Nouakchott, Banjul, Casablanca, Paris, Praia et Sal dans son réseau basé à Lomé.

L'accord s'étendra à partir du 15 août à São Tomé, Kinshasa, Johannesburg, Luanda, Nairobi, Libreville et Pointe-Noire. Air Sénégal a commencé ses opérations en 2018 et fait voler six avions vers 13 destinations. Asky, lancée en partenariat avec Ethiopian Airlines, est une compagnie privée qui dessert une trentaine de destinations dans 25 pays.

Points clés à retenir

Le partage de code Air Sénégal-Asky reflète une tendance plus large parmi les transporteurs africains qui recherchent une échelle opérationnelle par le biais d'alliances. Des flottes d'avions limitées, des coûts d'exploitation élevés et des obstacles réglementaires limitent souvent la croissance sur le continent. En s'associant, les compagnies aériennes comme Air Sénégal et Asky peuvent étendre leur présence sur le marché sans augmenter leur capacité. Des initiatives similaires ont été prises par Kenya Airways et South African Airways par l'intermédiaire de l'Association des compagnies aériennes africaines et de protocoles d'accord bilatéraux.

L'IATA estime que seulement 9 % du trafic aérien africain est intra-africain, en partie à cause de la faible connectivité. Les partenariats stratégiques sont considérés comme une solution de rechange jusqu'à ce que des initiatives plus larges telles que le marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM) prennent pleinement effet. Pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, cet accord offre des routes plus directes, des escales réduites et un pas vers l'intégration des réseaux fragmentés de la région.