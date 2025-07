Ghana: Le FMI débourse 367 millions de dollars au pays pour soutenir son économie

TLDR

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un décaissement de 367 millions de dollars en faveur du Ghana à l'issue de la quatrième revue de son programme de facilité élargie de crédit (FEC).

L'économie ghanéenne a dépassé les prévisions en 2024 et au premier trimestre 2025, grâce à la croissance des secteurs de l'exploitation minière, de l'agriculture, des TIC et de la construction.

Toutefois, le FMI a signalé un ralentissement dans la mise en oeuvre des principales réformes économiques. Il a également noté des dépenses excessives en prévision des élections générales de 2024 et un dépassement des objectifs du programme en matière d'inflation

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un décaissement de 367 millions de dollars en faveur du Ghana après avoir achevé la quatrième revue de son programme de facilité élargie de crédit (FEC). Cela porte le soutien total du FMI depuis mai 2023 à 2,3 milliards de dollars.

L'économie ghanéenne a dépassé les prévisions en 2024 et au premier trimestre 2025, grâce à la croissance de l'exploitation minière, de l'agriculture, des TIC et de la construction. Cependant, le FMI a signalé un ralentissement dans la mise en oeuvre des réformes économiques clés. Il a également noté des dépenses excessives en prévision des élections générales de 2024 et une inflation dépassant les objectifs du programme, bien que des données récentes montrent des signes de désinflation.

L'accord ECF de 3 milliards de dollars sur 36 mois a été signé en 2023 pour aider le Ghana à rétablir la stabilité macroéconomique et à gérer sa dette. Le FMI a déclaré que le nouveau gouvernement a introduit des mesures correctives pour remédier aux dérapages budgétaires et vise un excédent primaire de 1,5 % en 2025.

Les perspectives de croissance à moyen terme restent positives, le PIB devant augmenter de 2,8 % en 2025 et de 4,7 % en 2026.

Points clés à retenir

L'économie ghanéenne est en croissance, mais la dynamique politique s'essouffle. Le dernier rapport du FMI fait état d'un équilibre délicat : l'augmentation de la production dans les secteurs clés contraste avec l'affaiblissement de la discipline en matière de réforme. Des dépenses excessives en 2024, en partie liées à des pressions préélectorales, ont suscité des inquiétudes sur le plan budgétaire, bien que le gouvernement ait depuis lors pris des mesures pour renforcer les contrôles.

L'inflation a diminué mais reste un risque. Le cadre macroéconomique du Ghana, ancré par un programme du FMI de 3 milliards de dollars, nécessite une discipline budgétaire continue, une réforme de l'énergie et une meilleure gestion des finances publiques pour rester sur la bonne voie. Avec une dette élevée et des amortisseurs externes limités, les futurs décaissements du FMI dépendront probablement du respect des réformes.

Les investisseurs et les créanciers seront attentifs à la cohérence de l'exécution des politiques alors que le pays vise la viabilité de la dette et une croissance inclusive. La prochaine phase mettra à l'épreuve la capacité d'Accra à équilibrer les pressions politiques et les engagements économiques à long terme.