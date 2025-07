Ile Maurice: NewENLRogers s'inscrit à la Bourse de Maurice après une restructuration majeure

TLDR

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) a accueilli NewENLRogers Limited (Ticker : ERL) en tant que société cotée le 9 juillet 2025.

La transaction, approuvée par la Cour suprême le 27 juin, implique une scission partielle d'ENL Limited

La nouvelle entité consolide les principaux actifs et participations d'ENL et de Rogers.

La Stock Exchange of Mauritius (SEM) a accueilli NewENLRogers Limited (Ticker : ERL) en tant que société cotée le 9 juillet 2025, suite à une restructuration majeure menée par ENL Limited et Rogers and Co. Limited.

La transaction, approuvée par la Cour suprême le 27 juin, a impliqué une scission partielle d'ENL Limited, qui a transféré des investissements et des passifs - y compris des obligations cotées en bourse - à NewENLRogers. La nouvelle entité consolide les principaux actifs et participations d'ENL et de Rogers.

Les actionnaires d'ENL ont reçu 367,4 millions d'actions ordinaires et 700 millions d'actions remboursables restreintes dans NewENLRogers sur une base 1:1. NewENLRogers a également acquis une participation de contrôle de 40 % dans Rogers par l'émission de plus de 114 millions de nouvelles actions. En conséquence, Rogers a été radié du SEM le 8 juillet. ENL reste cotée, le prix de ses actions étant ajusté au 1er juillet.

La réorganisation comprenait des distributions croisées d'actions ENL entre Rogers, NewENLRogers et leurs actionnaires, dans le cadre du transfert de Rogers Corporate Services Ltd.

Points clés à retenir

La cotation de NewENLRogers introduit sur le marché public l'un des groupes mauriciens les plus diversifiés, couvrant l'immobilier, le commerce, la logistique, l'hôtellerie et les services financiers. La restructuration simplifie les participations croisées complexes entre ENL et Rogers, offrant aux actionnaires des structures de gouvernance plus claires et des évaluations plus transparentes dans l'ensemble des secteurs d'activité. En séparant les voies stratégiques d'ENL et de NewENLRogers, l'opération améliore la visibilité pour les investisseurs et peut débloquer de la valeur à long terme.

Rogers ayant été retiré de la cote et absorbé, les investisseurs peuvent désormais suivre les performances de chaque groupe de manière indépendante. La cotation renforce également la position de la SEM en tant que plateforme pour les restructurations d'entreprises sophistiquées, tout en confortant l'ambition de Maurice de rester un centre compétitif pour l'investissement régional et l'activité des marchés de capitaux.