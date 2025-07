Nigeria: Les compagnies d'assurance cotées en bourse au pays affichent des bénéfices records

TLDR

Les sociétés d'assurance les plus cotées du Nigeria ont enregistré leurs meilleurs résultats depuis plus d'une décennie, avec des bénéfices combinés avant impôts passant de 36 milliards de nairas en 2019 à près de 233 milliards de nairas en 2024

L'explosion des bénéfices est due en grande partie à la hausse des taux d'intérêt, qui a stimulé les rendements des placements à revenu fixe, qui constituent généralement une grande partie des portefeuilles des assureurs.

L'application de la réglementation, en particulier la règle "No Premium, No Cover", a également permis d'améliorer la liquidité et de réduire les défaillances.

Les compagnies d'assurance nigérianes les plus cotées en bourse ont enregistré leurs meilleurs résultats depuis plus d'une décennie, avec des bénéfices combinés avant impôts passant de 36 milliards de nairas en 2019 à près de 233 milliards de nairas en 2024, selon une étude de Nairametrics. Il s'agit d'une multiplication par six en cinq ans, dépassant de nombreux autres secteurs.

L'explosion des bénéfices est due en grande partie à la hausse des taux d'intérêt, qui a stimulé les rendements des investissements à revenu fixe, qui constituent généralement une grande partie des portefeuilles des assureurs. L'application de la réglementation, en particulier la règle "Pas de prime, pas de couverture", a également amélioré la liquidité et réduit les défauts de paiement.

Parmi les sociétés les plus performantes figurent NEM Insurance, dont le bénéfice a été multiplié par près de 20, et Leadway Assurance, dont le bénéfice avant impôt est passé de 11,3 milliards de nairas à 73,6 milliards de nairas et qui détient aujourd'hui plus de 1 000 milliards de nairas d'actifs. AIICO a réalisé le bénéfice le plus élevé de son histoire, bien qu'elle ait enregistré une perte de souscription, ce qui l'expose davantage aux fluctuations du marché. AXA Mansard, Custodian et Cornerstone ont également enregistré de bons résultats.

Points clés à retenir

Malgré des bénéfices importants, le secteur nigérian de l'assurance reste modeste par rapport aux secteurs de la banque et des télécommunications. Aucun assureur ne figure dans l'indice NGX30 ou parmi les SWOOTs nigérians, c'est-à-dire les actions considérées comme des investissements à long terme dignes d'intérêt. En termes de capitalisation boursière, ils sont loin derrière les banques et les entreprises industrielles.

De nouvelles menaces apparaissent également. Les banques nigérianes, sous pression pour croître après la recapitalisation, se développent dans l'assurance. Les fintechs, quant à elles, proposent une micro-assurance intégrée avec une technologie supérieure et des frais généraux moins élevés. Sans capital, sans infrastructure numérique et sans échelle, les assureurs traditionnels risquent de perdre du terrain.

Néanmoins, avec des revenus en hausse, une demande d'assurance croissante et des valorisations relativement faibles, le secteur présente une opportunité à contre-courant. Les fondamentaux s'améliorent, mais les investisseurs doivent surveiller de près ce boom qui, pour être durable, doit se traduire par une croissance durable des souscriptions de base.