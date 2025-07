Soudan: Le feu de la guerre ne détruit pas le désir des jeunes pour l'éducation et la formation professionnelle

Khartoum — Les conflits prolongés et les déplacements massifs ont privé les jeunes Soudanais des outils les plus élémentaires pour leur développement personnel.

Cette situation critique a également été mise en évidence lors de la Journée mondiale des compétences des jeunes, récemment célébrée sur le thème « L'autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences numériques ». Il a été souligné que des millions de jeunes Soudanais restent exclus de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'accès au numérique.

Les données publiées par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) indiquent qu'actuellement, plus de 17 millions d'enfants sont hors du système scolaire au Soudan, soit 90 % de la population scolaire du pays. Les examens ont été suspendus dans 14 des 18 États du Soudan en raison de l'insécurité, tandis que les écoles ont été bombardées, pillées ou reconverties en bases militaires. Le NRC a lancé l'alerte d'une « génération perdue » si l'éducation et le développement des compétences ne reprennent pas à grande échelle.

Malgré la précarité, entre déplacements forcés et infrastructures limitées, les jeunes Soudanais continuent de rechercher des possibilités d'apprentissage partout où cela est possible. L'un des exemples les plus significatifs est le Programme d'assistance rapide de l'UNITAR pour le Soudan (2024-2025), une initiative de formation en ligne lancée en août 2024, financée par le Japon et conçue pour soutenir les jeunes et les femmes déplacés.

Parallèlement à cette initiative numérique, d'autres institutions se sont concentrées sur la formation professionnelle pratique et sur place, avec l'ouverture de deux centres de formation professionnelle de l'UNESCO, en collaboration avec l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), à Port Soudan et Kassala en 2024. Ces centres donnent la priorité aux jeunes handicapés et aux étudiants déplacés, et offrent une formation professionnelle et une alphabétisation numérique adaptées aux conditions. Les compétences numériques, bien qu'urgentes, sont largement inaccessibles dans de nombreuses régions du Soudan en raison de la connectivité limitée, des risques sécuritaires et de l'instabilité économique.

Près de trois jeunes sur quatre dans le monde ne possèdent pas de compétences professionnelles et au Soudan, cet écart se creuse à un rythme alarmant. Bien que plusieurs programmes de formation aient vu le jour depuis le début du conflit, leur couverture reste limitée par rapport à l'ampleur des besoins. L'accès au développement des compétences professionnelles et numériques au Soudan continue de dépendre de facteurs tels que la sécurité, le statut de déplacement, les infrastructures et les financements disponibles.

La Journée mondiale des compétences des jeunes a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2014 afin de célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi, le travail décent et l'entrepreneuriat.