Bénin: Le PIB de la République du pays croît au rythme le plus rapide depuis 1990

L'économie béninoise a progressé de 7,5 % en 2024, soit le taux de croissance le plus élevé du pays depuis 1990, grâce à l'activité des services et de l'industrie manufacturière. La Banque mondiale a salué les progrès macroéconomiques, mais a appelé à une réforme fiscale plus profonde et à une redistribution ciblée pour rendre la croissance plus inclusive.

Le taux de pauvreté est passé de 33,2 % à 31 % en un an. Le Bénin a également atteint l'objectif de déficit budgétaire de 3 % fixé par l'UEMOA, tout en réduisant la dette publique. La croissance devrait atteindre en moyenne 7,1 % par an entre 2025 et 2027, et le taux de pauvreté devrait tomber à 22,3 % d'ici 2027.

Les recettes fiscales sont passées de 9,2 % du PIB en 2016 à 13,2 % en 2024, mais restent inférieures aux moyennes des pays pairs. La Banque mondiale recommande de renforcer la progressivité de l'impôt, de numériser la collecte des impôts et d'améliorer l'efficacité des dépenses sociales. Elle estime que ces réformes pourraient permettre à plus de 100 000 personnes de sortir de la pauvreté chaque année.

Points clés à retenir

La croissance rapide et la discipline fiscale du Bénin ouvrent la voie à des réformes plus larges. La Banque mondiale note la capacité du pays à atteindre les objectifs budgétaires et à attirer les investissements - soutenus par la zone industrielle de Glo-Djigbé - en tant que plateforme d'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Mais les inégalités et la faible mobilisation fiscale restent des défis à relever.

Bien que les recettes se soient améliorées au cours de la dernière décennie, l'étroitesse de l'assiette fiscale limite le financement des services essentiels. La Banque mondiale exhorte le Bénin à renforcer les filets de sécurité et à donner la priorité à la justice fiscale pour réduire durablement la pauvreté. Avec l'espace budgétaire en place, la prochaine phase mettra à l'épreuve la capacité du pays à traduire les chiffres élevés du PIB en résultats sociaux équitables.