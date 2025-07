Afrique: La Côte d'Ivoire est le premier pays de la région subsaharienne à émettre des obligations samouraïs ESG

TLDR

La Côte d'Ivoire a émis sa première obligation Samouraï, levant 50 milliards de yens (336 millions de dollars) par le biais d'un billet à 10 ans assorti d'un coupon de 2,3 %.

L'obligation, libellée en yens japonais et cotée à Tokyo, fait du pays le premier État souverain d'Afrique subsaharienne à avoir lancé une émission active en samouraï.

L'émission porte également un label ESG - une autre première pour un émetteur africain sur le marché des obligations Samouraï.

La Côte d'Ivoire a émis sa première obligation Samouraï, levant 50 milliards de yens (336 millions de dollars) par le biais d'un billet à 10 ans avec un coupon de 2,3%, a déclaré le ministère des finances. L'obligation, libellée en yen japonais et cotée à Tokyo, fait de la Côte d'Ivoire le premier pays souverain d'Afrique subsaharienne à émettre des obligations Samouraï.

La transaction a été soutenue par la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), qui a fourni une garantie partielle, contribuant ainsi à susciter l'intérêt des investisseurs institutionnels japonais. L'émission porte également un label ESG, une autre première pour un émetteur africain sur le marché des obligations Samouraï.

Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de la Côte d'Ivoire visant à diversifier ses sources de financement. Au début de l'année, le pays a levé 1,75 milliard de dollars par le biais d'une euro-obligation arrivant à échéance en 2036, et 388 millions de dollars supplémentaires par le biais d'une émission libellée en francs CFA.

Points clés à retenir

L'entrée de la Côte d'Ivoire sur le marché obligataire japonais marque une étape notable dans la manière dont les États africains peuvent accéder à d'autres sources de capitaux. Les obligations Samurai, auxquelles ont généralement accès des pays comme le Brésil, la Malaisie et l'Égypte, offrent un financement à long terme et à taux fixe en yens, ce qui est intéressant en période de volatilité du dollar. La garantie de la JBIC et le label ESG ont contribué à attirer la demande des investisseurs, signalant un appétit croissant pour les instruments de dette durable liés à l'Afrique.

Cette évolution s'inscrit dans une tendance plus large où les émetteurs africains cherchent à se diversifier au-delà des euro-obligations et des prêts concessionnels en ciblant les marchés de capitaux asiatiques. Avec un ratio dette/PIB qui devrait baisser à 58,1 % en 2024 et une croissance économique prévue à 6,3 %, la Côte d'Ivoire se positionne comme un emprunteur crédible sur les marchés frontières. Le succès de cette opération pourrait ouvrir la voie à l'émission d'obligations Samouraïs similaires labellisées ESG par d'autres États souverains africains.