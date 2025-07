Tunisie: FIH59 - Cap sur l'international

En trois jours successifs, 6 artistes, issus de 7 pays ont défilé sur la scène du festival international de Hammamet. L'amphithéâtre bat son plein depuis le 11 juillet 2025. En musique et en danse, les artistes ont fait voyager leur public. Le Maroc, l'Algérie, la France / Haïti, Liban, Syrie ou encore le Soudan, tout un florilège d'horizon sonore qui continue de bouleverser. Focus sur ces parenthèses nocturnes !

Hind Ennaïra et Djazia Satour : une double prestation distinguée

Hammamet, 13 juillet 2025. Deux femmes. Deux univers se dévoilent au public. Le Festival de Hammamet a vibré au rythme d'une double performance portée par la puissance du corps, de la voix et du patrimoine musical. La Marocaine Hind Ennaïra et l'Algérienne Djazia Satour ont chacune, à leur manière, occupé musicalement l'espace et conquis les plus mélomanes.

Première à entrer en scène, Hind Ennaïra, une étoile de la musique« Gnawa » et saharienne, marque par sa présence scénique. Entourée de danseurs et musiciens, elle transforme la scène en fête. Rythmes effrénés, youyous, clins d'oeil au public en dialecte marocain : l'artiste sublime. Son répertoire riche, profondément africain -- puise dans des titres comme «Fongoro», «Folani Hirisa» ou «Baba Mimoun».

Avec sa voix puissante, ses percussions hypnotiques et ses habits aux motifs amazighs, Ennaïra s'affirme en tant que femme et musicienne dans un univers dominé par les hommes.

Elle cède aussitôt sa place à une autre icône : celle des paroles engagées. Djazia Satour, drapée d'une kufiya rose et noire, apparaît sur scène avec un répertoire marqué par des thématiques engagées, telles que la résistance et l'exil. Dans sa chanson «Idh», elle rend hommage au peuple palestinien et dénonce les atrocités subies, les massacres, le silence.

Les mots sont posés, sans détours. Ils font l'effet d'un couperet autant qu'ils adoucissent. Sa voix, mêlée à des instruments, glisse vers des terrains sonores alternatifs et urbains avec des chansons, telles que «Loun Liyam» ou «M'Siria».Elle clôt sa prestation par un chant en anglais, dédié aux peuples asservis, rappelant que la musique peut aussi être « mémoire » et « lutte ».

Naïka : astre d'un autre continent

Dans un amphithéâtre plein à craquer, Naïka, étoile montante franco- haïtienne de la scène internationale, a livré un show mémorable, mêlant émotion, groove et totale osmose avec son public. La soirée était annoncée «Sold Out» depuis plusieurs jours. Bien avant l'ouverture des portes, les fans affluaient, bravant chaleur et attente.

L'amphithéâtre a rapidement épousé l'univers de la chanteuse. Et dès les premiers rythmes, Naïka s'est imposée, solaire et magnétique. Sa voix puissante et son énergie scénique débordante, ont retenti. L'artiste navigue avec aisance entre les sonorités afro-pop, les rythmes caribéens et les grooves urbains. Sa musique dépasse les frontières et tisse des ponts entre les continents.

Sur scène, Naïka ne chante pas seulement. Elle raconte anecdotes de vie, souvenirs de voyage, et fait des clins d'oeil à ses racines... Elle crée une intimité, ponctuant ses morceaux d'intermèdes complices, d'humour et de tendresse. L'artiste confirme qu'elle n'est pas qu'une étoile montante parmi d'autres : c'est la voix majeure d'une génération qui veut danser et s'émouvoir.

RUST / Alsarah& The Nubatones : deux dimensions distinctes

Dans la nuit du 15 juillet 2025, place à la musique alternative arabe, marquée par la performance du duo libano-syrien Rust et de la chanteuse soudanaise Alsarah, accompagnée de son groupe « The Nubatones ». Le duo Rust, formé en 2020 par Petra Hawi, chanteuse libanaise, et Hany Manja, producteur et musicien syrien, a entamé la soirée avec un set d'une heure mêlant électro, Tarab et influences orientales. Leurs compositions, entre tradition et innovation, ont su capter l'attention du public.

Lors d'un point de presse, le duo a déclaré : « Nous sommes plus que ravis d'être ici. L'endroit est féerique », annonce avec enthousiasme Petra Hawi. Hany Manja a ajouté, ému : « Si je pouvais chanter, je me serais exprimé en chantant.

Basé à Beyrouth, le duo affirme placer l'humain au coeur de leur création artistique. Leur titre « Diaspora » explore notamment le thème de l'exil et les identités fragmentées qui en découlent. « En 20 ans, le ressenti reste le même », souligne Hany Manja.

En seconde partie de soirée, « Alsarah& The Nubatones » ont pris la relève avec une performance aux influences nubiennes et afro-arabes. La chanteuse, exilée depuis trois décennies, a affirmé l'importance de vivre pleinement le moment :« Cet espace est le nôtre. Ce moment va être mémorable ». Elle a interprété des morceaux, tels que « Men Ana », « Salam Nubia», « Sudani » et « New Habibi», ponctuant son concert de touches d'humour et de proximité avec le public. En évoquant l'exil, Alsarah a rappelé: « Quand on est exilé et qu'on revient sur nos terres d'origine, on ne reconnaît rien.

Le partir est un sentiment très étrange ». Cette soirée à Hammamet a confirmé l'effervescence d'une nouvelle scène musicale arabe, à la fois ancrée dans ses racines et résolument tournée vers l'avenir, modernisée.