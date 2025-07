Tunisie: CAB-Al Ahly SC, en amical demain - À prendre au sérieux

Les Cabistes affrontent une grosse cylindrée de l'Afrique.

Les Cabistes, qui ont «ouvert» le cycle des amicaux, affrontent demain Al Ahly SC à Tabarka. Le match aura lieu au terrain de La Cigale à 18h30.

Après un premier test contre l'AS Soliman, le week-end dernier, remporté 1 à 0, but de Ahmed Amri, les camarades de Allalah se mesureront par une équipe autrement plus forte, et qui sera renforcée par de belles individualités. Le staff technique fera, à n'en point douter, tourner l'effectif et aura une première idée sur l'état de santé actuel des joueurs. Hidoussi sait bien que jouer Al Ahly, même en amical, n'est pas une mince affaire. Ce sera très utile à tous les niveaux.

Quatre gardiens de but retenus

Après le départ de Achraf Krir, Adel Zouita et Farouk Ben Mustapha auront à leur disposition quatre gardiens de but durant la saison 2025- 2026. Il s'agit de Moetez Hanzouli, premier de la liste, Kais Amdouni, Ala Gharbi et Rayen Smii. Un quatuor possédant expérience, jeunesse et ambition outre une importante marge de progression.

On peut penser que les Cabistes n'auront plus de souci concernant ce poste pour peu que tout ce beau monde persévère dans le travail...

Les félicitations affluent !

À l'occasion du 97e anniversaire du Club nordiste qui vient d'être fêté le 12 juillet dernier, le CAB a reçu les félicitations de bon nombre de clubs de tous les niveaux. Les responsables bizertins n'ont pas manqué, bien évidemment, de les remercier pour les messages de sympathie envoyés.

Comme le sport est avant tout des relations amicales et constitue une source de rapprochement de tous les sportifs.

Levée de l'interdiction de recrutement...

Le CAB, qui se trouve sous le coup d'une interdiction de recrutement pour n'avoir pas honoré ses engagements envers d'ex- joueurs et autres, pourrait voir, les jours à venir, cette interdiction levée.

En effet, une réunion s'est tenue avec les avocats des joueurs, les responsables de la FTF et le président Samir Yaâcoub afin de trouver une solution au problème.

Il est demandé au CAB de payer une première tranche de 1 million de dinars pour avoir droit de participer au championnat de Tunisie et pouvoir effectuer des recrutements. Une décision satisfaisante pour tout le monde. Maintenant, et au plus vite, les responsables devront payer cette somme.

La municipalité de Bizerte augmentera la subvention accordée au CAB jusqu'à 220 mille dinars selon une source proche des Cabistes ! Les supporters» jaune et noir» pourraient enfin respirer.