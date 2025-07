Tunisie: Cinéma 78e Festival du film de Locarno - Un trio tunisien à l'honneur

Trois cinéastes franco-tunisiens s'invitent cette année dans la prestigieuse sélection officielle du 78e Festival du film de Locarno, prévu du 6 au 16 août 2025 en Suisse. Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi et Mehdi Hmili y présenteront leurs dernières oeuvres : Mektoub, My Love : Canto Due, La Petite Dernière et Exile.

Le film Mektoub, My Love: Canto Due d'Abdellatif Kechiche figure parmi les 17 longs-métrages retenus dans la compétition principale, le Concorso Internazionale, et concourra pour le prestigieux Pardo d'Oro (Léopard d'or). Le jury de cette section est présidé par le cinéaste cambodgien Rithy Panh, entouré de professionnels internationaux.

Deux films arabes font également partie de cette sélection : With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari (Palestine, Allemagne, France, Qatar) et Tales of the Wounded Land d'Abbas Fahdel (Liban). Le film de Kechiche, présenté en version originale (français, anglais, arabe), est une adaptation libre du roman La Blessure, la vraie de François Bégaudeau (Éditions Verticales, 2011).

Coécrit avec Ghalya Lacroix, ce long-métrage marque le retour du cinéaste après Mektoub My Love : Intermezzo -- un film controversé de 4 heures, jamais sorti en salle depuis sa première à Cannes en 2019. Le casting réunit Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington, Salim Kechiouche et André Jacobs.

Hors compétition, Mehdi Hmili présentera Exile dans la section Fuori Concorso, espace dédié aux oeuvres audacieuses et inclassables. Produit avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image (CNCI - Tunisie), ce drame de 127 minutes en langue arabe est une coproduction entre la Tunisie, le Luxembourg, la France, le Qatar et l'Arabie saoudite.

Réalisé et écrit par Hmili, avec une musique signée Amélie Legrand et une direction photo assurée par Farouk Laaridh, le film réunit Ghanem Zrelli, Maram Ben Aziza, Slim Baccar et Younes Ferhi, entre autres.

De son côté, Hafsia Herzi dévoilera La Petite Dernière dans la mythique Piazza Grande, lieu emblématique des projections en plein air du festival. Ce troisième long-métrage de la réalisatrice est une adaptation du roman éponyme de Fatima Daas (2020) et a déjà été distingué au dernier Festival de Cannes, où Nadia Melliti a reçu le prix d'interprétation féminine.

Le film (1 heure 46) sera projeté aux côtés d'autres oeuvres primées à Cannes 2025, notamment Un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi, Palme d'Or de cette édition. Révélée en 2007 dans La Graine, et le mulet d'Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi a depuis enchaîné les rôles marquants, notamment dans les précédents volets de la trilogie Mektoub My Love.

Au-delà des sélections officielles, le Festival de Locarno se distingue également par son engagement en faveur d'un cinéma international, audacieux et inclusif.

La section Open Doors, organisée en partenariat avec l'Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC), vise à soutenir les cinéastes issus de régions sous-représentées. Pour la période 2025-2028, 42 pays africains seront au coeur de ce programme, avec des actions de formation, de promotion et de mise en réseau.

Cinq cinéastes participant au festival seront également invités à intégrer le programme Open Doors Directors. L'édition 2025 rendra hommage au cinéma britannique de l'après-guerre, couvrant la période de 1945 à 1960. Le public pourra découvrir des copies restaurées et des tirages d'archives rares issus des collections du British Film Institute (BFI).

Avec 11 sections, dont 3 compétitives, et 20 prix décernés, le Festival de Locarno se confirme comme un haut lieu du cinéma d'auteur. Depuis près de huit décennies, il célèbre les formes les plus audacieuses, expérimentales et avant-gardistes du 7e art.