Tunisie: La STEG facilite le raccordement des stations solaires - Nouvelles mesures annoncées

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a annoncé, vendredi, l'adoption par la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) d'une série de mesures visant à simplifier l'étude et le raccordement des stations solaires photovoltaïques.

Ces nouvelles dispositions incluent notamment la désignation d'un interlocuteur unique au sein de chaque district, chargé d'assurer une interaction fluide et rapide avec les installateurs, depuis la réception des dossiers jusqu'à la mise en service effective des stations.

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès aux données de consommation des abonnés, chaque direction régionale de la STEG sera désormais dotée d'une adresse électronique dédiée. Cette mesure permettra aux installateurs d'obtenir les informations nécessaires plus rapidement et de façon plus structurée.

La STEG a également décidé d'accélérer le processus d'octroi des agréments techniques et administratifs. Ainsi, pour les stations d'une capacité inférieure ou égale à 20 kV, la réponse devra être donnée dans un délai maximal de 15 jours. En cas d'absence de réponse dans ce délai, le dossier sera considéré comme accepté.

Pour les stations d'une capacité supérieure à 20 kV, deux cas de figure sont prévus : · Si le dossier comporte une certification technique délivrée par un bureau de contrôle accrédité, la STEG se limitera à vérifier uniquement le volet courant alternatif dans un délai maximum de 30 jours ouvrables. ·

En l'absence de cette certification, la vérification portera sur l'ensemble des aspects techniques et sera effectuée dans un délai n'excédant pas 60 jours ouvrables.

Des séances techniques régulières seront organisées entre les services de la STEG et les installateurs, afin de garantir un traitement efficace et de réduire les délais de validation technique. Concernant l'installation des compteurs et la mise en marche des stations, un rendez-vous sera fixé en coordination avec l'installateur, dans un délai ne dépassant pas 30 jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande.

Le paiement des frais de compteur peut être effectué dès le dépôt de la demande, tandis que le compteur devra être installé dans un délai maximal de 30 jours, indépendamment de l'avancement des travaux.

Un suivi périodique sera assuré par les services centraux et régionaux pour contrôler l'état d'avancement du traitement des dossiers et veiller au respect des délais et des normes en vigueur.

La STEG a réaffirmé son engagement en faveur de la transition énergétique, tout en appelant les opérateurs à mettre en oeuvre ces nouvelles mesures et à consulter son site officiel ou contacter les administrations régionales pour toute information complémentaire.