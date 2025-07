Tunisie: Énergie - Vers la fin des zones d'ombre

Un important nombre de responsables nationaux du secteur de l'énergie ont participé hier à une journée d'étude organisée par le Cnrd dans l'objectif de recadrer le débat autour des procédures d'octroi de licences de recherche et d'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. L'accent a été mis sur la bonne gouvernance et la transparence afin de protéger les droits de la Tunisie et garantir l'expression de sa souveraineté

de décision en la matière...

Le président du Conseil national des régions et districts, Cnrd, Imed Derbali, a présidé, hier jeudi, une journée d'étude parlementaire sur «les licences de recherche et d'exploration des ressources naturelles et les problèmes connexes».

Cette journée d'étude, tenue en présence de plusieurs responsables et experts, se voulait une occasion d'approfondir la discussion sur ce sujet d'importance majeure, au vu de ses portées notamment économiques et financières dont l'impact est direct sur la souveraineté énergétique et financière de la Tunisie.

En effet, cette journée a connu la participation de Hedi Chaabane, directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Dalila Chebbi Bouattour, Pdg de l'Etablissement tunisien des activités pétrolières, Etap, Charfeddine Yakoubi, contrôleur général au sein du comité de contrôle général du domaine de l'Etat et des affaires foncières, ainsi que Ghazi Ben Ali, expert en contrats d'hydrocarbures et Jamaleddine Ksibi, expert des affaires énergétiques.

Ce parterre de responsables et d'experts est intervenu donnant des présentations et analyses de la question de l'activité énergétique et des ressources naturelles nationales, ainsi que leur réglementations juridique et administrative.

Lors de son discours, Imed Derbali a affirmé l'intérêt porté par le Cnrd aux questions de priorité nationale notamment celles relatives à la gouvernance et à la gestion des richesses nationales et ce, afin de favoriser la transparence et le respect de la souveraineté nationale.

Il a estimé que l'examen de la question des licences de recherche et d'exploration des ressources naturelles est indissociable de la gouvernance de l'investissement dans ce secteur, tout en affirmant la nécessité de veiller à sa conformité avec les lois et les réglementations en vigueur, ainsi qu'aux principes de transparence, de gouvernance participative dans le processus de prise de décision, puisqu'il s'agit de contrats qui s'étendent sur des décennies et dont l'impact affecte l'avenir les générations futures.

Derbali a souligné la portée de souveraineté nationale lors du traitement du secteur des hydrocarbures, qui demeure l'un des principaux piliers de la satisfaction des besoins énergétiques du pays.

il a insisté sur le devoir de tous de veiller à protéger les droits du peuple tunisien en traitant les différents contrats et procédures de gestion des différentes ressources naturelles du pays. Dans cette perspective, il a indiqué que de tels objectifs nécessitent « la mise en place de mécanismes de gouvernance efficaces et transparents qui prennent en compte les aspirations des Tunisiens et des Tunisiennes, et assurent à nos générations futures un environnement sain, des richesses préservées et un avenir sûr ».

Lors du débat général, les interventions des membres du Cnrd ont porté sur les questions de la gouvernance du secteur de l'énergie, du défaut d'information énergétique et sur le code des hydrocarbures. La majorité des intervenants ont souligné que le secteur des énergies revêt une grande importance au sein de l'opinion publique en raison de son impact direct sur la sécurité énergétique et la souveraineté nationale en la matière.

Les procédures d'octroi des licences d'exploitation des champs énergétiques, les types de cautions accordées et le cadre juridique et administratif réglementant le secteur, ont été permis les sujets évoqués par les députés du Cnrd, qui ont démontré un grand intérêt à ce sujet d'importance capitale pour plusieurs raisons.