Sénégal: A Beijing, Habibou Dia réaffirme l'ambition du pays de 'bâtir un écosystème informationnel souverain'

Dakar — Le Directeur de la Communication a réaffirmé, jeudi, à Beijing, l'ambition des autorités sénégalaises de "bâtir un écosystème informationnel souverain, structuré et résilient" capable de "participer pleinement à la fabrication d'un nouveau narratif africain, lucide, pluriel et assumé".

"Ce séminaire cristallise une ambition claire : celle de bâtir un écosystème informationnel sénégalais souverain, structuré et résilient, capable de produire des contenus de qualité, de réguler avec équité, de se projeter dans le numérique de demain, et surtout, de participer pleinement à la fabrication d'un nouveau narratif africain, lucide, pluriel et assumé", a dit Habibou Dia.

Il s'exprimait à l'ouverture du Séminaire pour les fonctionnaires des médias et journalistes sénégalais à l'initiative du Centre d'études internationales et de formation du Groupe Communication Internationale de Chine (17-30 juillet).

"Nous avons besoin de capacités renforcées, de technologies appropriées, d'outils de mesure fiables, de cadres réglementaires adaptés et de partenariats stratégiques solides", a-t-il indiqué, relevant que "sur tous ces volets, la Chine est un partenaire naturel, avec lequel nous partageons la conviction que la souveraineté ne s'improvise pas, elle se construit".

Dans son discours dont l'APS a eu connaissance, Habibou Dia a d'abord salué et remercié "chaleureusement le Centre d'études internationales et de formation du Groupe Communication Internationale de Chine, ainsi que toutes les institutions partenaires, pour cette initiative éclairée, qui témoigne d'un engagement durable en faveur du dialogue international et du renforcement des capacités humaines".

Il a souligné que ce séminaire s'inscrivait "dans le prolongement naturel" de la récente visite officielle à Pékin du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.

Pour le directeur de la Communication, "cette visite a marqué un tournant stratégique dans les relations sino-sénégalaises, consolidant une coopération fondée sur la convergence de visions, la complémentarité des trajectoires, et la volonté commune de construire un avenir fondé sur le respect mutuel et le bénéfice partagé".

Selon lui, "la philosophie de la +prospérité partagée+, promue par (...) le Président Xi Jinping, résonne pleinement avec la nouvelle orientation du Sénégal, portée par (....) le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye : une vision fondée sur la souveraineté des choix nationaux, l'inclusion numérique, l'innovation technologique, et le droit des peuples à définir leur propre récit".

Dans cette perspective, M. Dia estime que "ce séminaire est bien plus qu'une session de renforcement de capacités".

"Il est une réponse structurée à des besoins identifiés, pressants et stratégiques, dans un contexte où le secteur sénégalais de la communication et des médias fait face à des mutations majeures à savoir la montée en puissance du numérique, qui redéfinit les métiers, les modèles économiques et les modes de consommation de l'information", a-t-il dit.

Selon lui, "la vulnérabilité de la population face à la désinformation, aux discours de haine, aux manipulations en ligne, qui fragilisent la cohésion nationale et la confiance dans les institutions est une réalité".

Dès lors, "la nécessité d'adapter la régulation aux réalités nouvelles : médias en ligne, radios communautaires, intelligence artificielle générative, influenceurs numériques ainsi que le besoin de former des professionnels capables de maîtriser à la fois les outils techniques et les enjeux stratégiques de l'information dans un monde globalisé devient une urgente nécessité", soutient-il.

Pour le directeur de la Communication, "l'absence d'un système robuste de mesure d'audience et de veille médiatique fiable, affaiblit notre capacité à piloter les politiques publiques de communication".

Parmi les défis à relever, il a cité "la souveraineté informationnelle et numérique, dans un monde où les données, les récits et les plateformes structurent les rapports de force".

"C'est dans ce contexte que la qualité des thématiques retenues pour cette formation prend tout son sens, en parfaite cohérence avec nos priorités nationales", a-t-il dit.

Les participants au séminaire aborderont les questions de médiamétrie, la régulation des nouveaux médias, la lutte contre la désinformation, la coproduction audiovisuelle et la souveraineté des données.