Sénégal: Luttte contre la corruption - L'USSEIN et l'OFNAC liés désormais par un partenariat

Kaolack — L'université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Naissance (USSEIN) et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ont signé vendredi à Kaolack (centre), un protocole d'accord de partenariat, a constaté l'APS.

Le document a été paraphé par le recteur de l'USSEIN, professeur Diégane Diouf, et le président de l'OFNAC, Serigne Bassirou Guèye.

Le partenariat entre les deux structures sera articulé autour de plusieurs axes stratégiques, comme l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation à l'intention des étudiants, enseignants et personnel administratif.

Il y a aussi l'élaboration de modules pédagogiques intégrant les principes d'éthique publique et de bonne gouvernance.

Il porte aussi sur le développement de projets de recherche-action sur les pratiques de transparence dans la gestion des institutions publiques et la valorisation des innovations sociales qui contribuent à renforcer l'intégrité dans l'espace universitaire et au-delà.

Le recteur de l'USSEIN, Diégane Diouf, considère que cette signature consacre bien plus qu'un simple engagement institutionnel.

Elle scelle l'alliance de deux entités publiques républicaines qui, bien que relevant de secteurs distincts, partagent un idéal commun : la promotion de l'éthique, de l'intégrité et de la bonne gouvernance, "piliers fondamentaux du développement durable", a-t-il souligné.

"La transparence et la reddition des comptes font partie de nos valeurs fondamentales et de nos pratiques quotidiennes. C'est dans cet esprit que nous sommes résolument engagés dans la formation de citoyens responsables, capables de bâtir une société juste et équitable", a poursuivi le professeur Diouf.

Il a ajouté que ce partenariat repose sur une convergence naturelle de missions et de valeurs, les deux institutions partageant la conviction que le développement durable repose sur une gouvernance d'éthique, la transparence dans la gestion des ressources et l'intégrité des acteurs publics comme privés.

"Nous croyons aussi que la jeunesse, en particulier les étudiants, futurs responsables et acteurs de développement, constitue un levier déterminant dans la consolidation d'une culture nationale de probité", a indiqué le recteur de l'USSEIN.

Il précise que partenariat s'inscrit dans une "dynamique résolument constructive et prospective", celle de la prévention de la fraude, de la corruption et des pratiques connexes, notamment dans les secteurs sensibles de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Le président de l'OFNAC, Serigne Bassirou Guèye, souligne qu'en signant ce protocole, les deux entités jettent ainsi les bases d'une coopération durable, articulée autour de valeurs partagées, à savoir l'intégrité, la transparence, la responsabilité sociale.

Il soutient que dans les filières halieutiques ou dans le domaine des ressources naturelles, la lutte contre la corruption est un impératif.

M. Guèye note que la mauvaise gestion de ces secteurs est source de pauvreté pour la plus grande masse qui se voit obligée, parfois, de braver la colère des océans à la recherche d'un avenir incertain.