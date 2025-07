Ce jeudi 17 juillet 2025, la commune de Tambacounda a procédé au lancement officiel des travaux de construction d'un centre d'accueil et d'hébergement des femmes en attente d'accouchement ou victimes de Violences basées sur le genre (Vbg), porteuses de fistules obstétricales, au quartier Liberté. La cérémonie présidée par le préfet du département au nom du gouverneur de la région, en présence des partenaires, marque le début d'un projet structurant destiné à offrir un cadre de refuge aux femmes victimes violences et en situation de vulnérabilité.

Ce futur centre d'accueil et d'hébergement, est cofinancé par la mairie et son partenaire l'Unfpa, à hauteur de 90 millions FCFA pour la première phase. Il sera « aligné avec la mission et la vision de l'Unfpa va adopter l'approche guichet unique, offrant aux femmes et jeunes une gamme complète de services intégrés sous un même toit« , selon la représentante du partenaire, Caroline Muller.

« Concrètement le centre va disposer de services offrant la prévention et la prise en charge intégrée des Vbg, l'hébergement sécurisé pour les victimes de violences, les porteuses de fistules et les femmes enceintes en attente d'accouchement, la formation et la réinsertion socio-économique pour une résilience assurée, une assistance juridique et médicale« , explique-t-elle.

À l'en croire toujours, le centre sera un lieu sûr, porteur d'espoirs et de renaissance. Il sera une réponse efficaces aux Vbg et aux urgences obstétricales. Les travaux devraient durer 6 mois. Au mois décembre 2025, l'entrepreneur devra remettre les clés de l'immeuble.

Pour le maire de la commune de Tambacounda, Papa Banda Diéye, la construction de ce centre contribuera à réduire la mortalité maternelle et infantile et par ricochet améliorer la santé mère-enfant.

Lors de cette cérémonie de pose de première pierre, l'édile n'a pas manqué de solliciter l'accompagnement de l'État en termes de moyens financiers, humains et matériels pour un bon fonctionnement de la structure.

Selon le préfet, le projet de construction de ce centre « s'inscrit dans une dynamique de protection de dignité humaine et de justice sociale« , dit-il. Ainsi, il félicite et encourage la mairie et son partenaire à continuer à oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations.