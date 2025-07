Afrique: Mondial 2026/Sénégal - Soudan et RDC, une annonce tombe concernant Sadio Mané

L'absence de Sadio Mané lors des dernières sorties amicales des Lions du Sénégal contre l'Irlande et l'Angleterre avait alimenté toutes sortes de spéculations. Mais l'inquiétude semble désormais levée. À deux mois des chocs face au Soudan et à la RD Congo comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, la présence du leader technique de l'équipe nationale ne fait plus débat.

Invité de l'émission RFM Matin, Bacary Cissé, conseiller du joueur et récemment élu président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor, a tenu à clarifier la situation. « Tant qu'il est en pleine possession de ses moyens physiques, Sadio Mané est à la disposition de l'équipe nationale », a-t-il assuré d'une voix posée mais ferme.

Une déclaration qui sonne comme une réponse directe à ceux qui s'interrogeaient sur l'engagement du joueur dans le projet des Lions, après qu'il a décliné l'invitation du sélectionneur Pape Thiaw en juin dernier. Officiellement, Mané s'était retiré pour « raisons personnelles », une justification que le sélectionneur avait d'ailleurs accueillie avec philosophie : « C'est une décision personnelle que je respecte. J'ai composé avec les joueurs disponibles, motivés pour défendre les couleurs du Sénégal », avait-il déclaré en conférence de presse.

Mais du côté de l'entourage de Mané, la sortie du sélectionneur n'a pas été totalement digérée. Sans s'y attarder longuement, Bacary Cissé n'a pu s'empêcher un commentaire acide, teinté d'ironie : « Pape Thiaw, je le comprends... Il réfléchit en wolof pour s'exprimer en français. Ce n'est pas grave, chacun a ses limites. Jusqu'à présent, nous avons choisi de ne pas commenter sa sortie », a-t-il lâché, comme pour signifier que la page devait être tournée.

Ce qui importe désormais, c'est la qualification du Sénégal à la prochaine coupe du monde. Celle-ci se fera avec Sadio Mané. En effet, en septembre, le Sénégal deuxième de son groupe avec 12 points à égalité avec le Soudan, troisième et un point du leader la RDC, jouera gros avec deux rendez-vous cruciaux à domicile contre le Soudan et en déplacement contre la RDC. Deux adversaires directs dans une poule où les Lions n'ont plus le droit à l'erreur . La balle est désormais dans le camp de Pape Thiaw, pleinement conforté par les dernières prestations des Lions en matchs amicaux