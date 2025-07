ALGER — Les applications numériques spécialisées dans le tourisme et les voyages constituent désormais un outil incontournable pour planifier et préparer les sorties et les vacances, devenant ainsi une véritable échappatoire aux personnes en quête des meilleures offres et prestations touristiques tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

Au moment où la planification préalable des voyages touristiques ou des vacances, soit par les familles ou les individus, est devenue nécessaire afin de parer à toute mauvaise surprise, les supports technologiques intelligents offrent différentes applications qui permettent à l'utilisateur d'organiser un déplacement, d'effectuer une réservation, de découvrir des lieux touristiques ou de disposer d'une traduction instantanée en différentes langues.

Les stores en ligne proposent une large gamme d'applications, dont certaines ont acquis une renommée mondiale grâce à la fiabilité de leur contenu, confirmée par les évaluations et les commentaires de leurs utilisateurs.

Ainsi, le téléchargement de ces applications en vue d'un départ en voyage ou en vacances, devient une évidence déterminée par les besoins de chaque utilisateur, d'autant que les voyageurs accordent une importance capitale à tout outil qui leur permet d'économiser du temps et de l'énergie, sachant que de nombreux services fournis par ces applications demeurent accessibles même sans connexion internet.

Parmi les applications les plus utilisées en Algérie, figurent celles relatives au réseau et au trafic routiers, grâce aux informations détaillées qu'elles fournissent aux usagers de la route souhaitant se déplacer d'une région à une autre. Ces applications permettent notamment une localisation précise de la destination sur les routes nationales et les chemins de wilaya, en activant la fonctionnalité de guidage vocal, et une estimation approximative du temps d'arrivée.

Pour les déplacements inter-région via les gares routières, l'application "Mahatati" de la Société d'exploitation des gares routières d'Algérie (Sogral), propose une panoplie de services aidant à la bonne planification des voyages. On y retrouve les horaires de départ en temps réel, les itinéraires et les prix des billets, ainsi que les structures et services disponibles dans les gares routières, avec pour principal atout la réservation électronique des billets.

Il en est de même pour l'hébergement, avec le pullulement des applications et des sites internet spécialisés, proposant des offres de maisons et d'appartements destinés à la location, notamment en période estivale.

Durant les vacances, particulièrement en été, les propriétaires de logements dans les villes côtières recourent à ces sites spécialisés et applications pour cibler un maximum de clients qui peuvent choisir la région qui leur plaît et des prix adaptés à leur capacité financière.

De plus, les applications touristiques sont devenues des outils importants utilisés dans la promotion des sites touristiques dont regorge l'Algérie, facilitant ainsi, pour les personnes intéressées, l'élaboration d'un programme touristique complet pouvant dispenser du recours à un guide touristique.

A cet égard, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat oeuvre à la mise en place d'une stratégie spécifique pour la numérisation des services touristiques au niveau des organismes sous tutelle et des établissements hôteliers, notamment les prestations hôtelières (réservation, paiement, transport, restauration et marketing), à travers des applications intelligentes et innovantes développées par les start-up.

Dans cette perspective, le lancement d'une nouvelle application intelligente, baptisée "ONAT Voyage" est en cours de préparation, laquelle permettra de réserver instantanément, à partir d'un seul endroit, les services de voyage et de tourisme, et de bénéficier d'offres exclusives destinées aux utilisateurs enregistrés, tout en adoptant des options de paiement électronique sécurisées et variées.

Par ailleurs, et parallèlement à l'orientation générale de l'Algérie vers la généralisation de la numérisation comme choix stratégique incontournable, le secteur du pèlerinage et de la Omra connaît, lui aussi, un bond qualitatif.

La préparation de ces deux rituels se fait désormais avec une grande fluidité grâce à une plateforme électronique spécialisée permettant la réservation en ligne des billets et des chambres, une démarche ayant contribué à améliorer le niveau des services offerts aux visiteurs des Lieux Saints de l'Islam.