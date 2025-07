Algérie: Le dépôt des dossiers d'associations désirant financer leurs projets se poursuit jusqu'au 25 juillet

ALGER — Le dépôt des dossiers d'associations désirant bénéficier d'un financement pour des projets dédiés à la jeunesse au titre de l'exercice 2025, se poursuit jusqu'au 25 juillet via la plateforme "Charaka", a indiqué jeudi le ministère de la Jeunesse dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'interaction positive enregistrée à l'occasion du lancement de l'appel à financement des projets associatifs dédiés à la jeunesse au titre de l'exercice 2025, et soucieux d'assurer une large participation à cette initiative, le ministère de la Jeunesse informe que l'opération se poursuit jusqu'au 25 juillet, date limite pour le dépôt des dossiers via la plateforme +Charaka+", a précisé la même source.

Le ministère a souligné que cette opération, depuis son lancement jusqu'à sa clôture, est accompagnée des efforts de terrain et de coordination sous la supervision de la sous-direction de la promotion des projets du mouvement associatif et du bénévolat au sein du ministère, en apportant le soutien aux associations souhaitant participer, notamment celles en quête d'expérience numérique ou rencontrant des difficultés techniques.

Il s'agit notamment d'apporter "une assistance technique et une orientation sur les modalités d'inscription et d'utilisation de la plateforme, de faciliter l'accès aux documents de référence, à l'instar du cahier de charges et de la note d'orientation, ainsi que d'assurer une communication continue pour répondre aux préoccupations soulevées", détaille le ministère.

Dans ce sillage, le ministère a rappelé que "les associations déjà inscrites sur la plateforme agréée au cours des années précédentes peuvent y accéder en utilisant les mêmes identifiants via la plateforme +Charaka+. Quant aux associations non encore enregistrées, elles sont invitées à se rapprocher des directions de la jeunesse et des sports de leurs wilayas afin de s'inscrire et d'ouvrir un nouveau compte".

A cet égard, le ministère a mis à la disposition des associations le lien de la plateforme Charaka: charaka.mjeunesse.gov.dz, ainsi que le lien direct de connexion pour les comptes: https://association.mjeunesse.gov.dz.

Dans le cadre du renforcement des principes de transparence et d'égalité des chances, le ministère a assuré que "l'étude et la sélection des projets se fera selon des critères objectifs et annoncés, garantissant l'équité entre les associations participantes, avec l'engagement à publier les résultats de la sélection dans des délais raisonnables via la plateforme officielle".

A cette occasion, le ministère a invité l'ensemble des acteurs du mouvement associatif de jeunesse à "s'inscrire pour s'impliquer activement dans ce dispositif, qui constitue une véritable opportunité de soutien aux initiatives associatives de terrain dédiées aux jeunes, et de consolidation du partenariat institutionnel au service de la jeunesse et de l'intérêt général", conclut le communiqué.