Congo-Brazzaville: Rassemblement des partis du centre - Luc Daniel Adamo Mateta porté à la tête de la coordination générale

Le président de l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo (URDC), Luc Daniel Adamo Mateta, a été porté à la tête de la coordination générale du Rassemblement des partis du centre (RPC) le 16 juillet, au cours d'une réunion consacrée à l'examen de l'arrêté n°1726 du 30 juin 2025 du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Cet arrêté fixe, en effet, à 42, le nombre de partis politiques reconnus par l'État pour le compte de l'année 2025. Parmi ces formations politiques, il y a six du RPC, notamment le Parti pour la Concorde et l'Action Politique (PCAP) d'Alexis Ndinga, l'Union pour le mouvement populaire (UMP) de Digne Elvis Tsalissan Okombi, le Parti panafricain pour la démocratie (PPAD) de Nazaire Nzaou, le Mouvement pour le développement durable (MDD) d'Aimé Brice Mombo, le Parti Centriste Congolais (PCC) d'Abel Engondzo Mondongo, et l'URDC de Luc Daniel Adamo Mateta.

Président d'honneur de la plateforme dès sa création en avril 2023, le nouveau coordonnateur général du RPC, Luc Daniel Adamo Mateta, sera assisté de deux adjoints, notamment Aimé Brice Mombo et Arnaud Abel Engondzo Mondongo. Les participants ont, par ailleurs, mis en place un secrétariat technique, ont-ils précisé dans un communiqué de presse.

Espace politique réservé à tout parti politique qui se réclame du centre, et qui adhère aux textes fondamentaux qui en régissent, le RPC s'est fixé comme objectif principal : la promotion de la conscience politique qui se fonde essentiellement sur deux qualités, notamment le pragmatisme et le réalisme.

Ce groupement politique promeut également le patriotisme. Il se veut, par ailleurs, être un espace où chaque acteur politique développe des comportements dignes pour exprimer sa volonté de se dévouer et de se sacrifier pour servir et défendre le pays en s'engageant à préserver l'intérêt général et le bien commun.