Congo-Brazzaville: Coopération - Renforcement des échanges entre la Chine et le pays

L'ambassadrice de Chine au Congo An Qing a organisé, le 17 juillet à Brazzaville, la cérémonie marquant le 98e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine et de sa prise de fonction, en présence du ministre de la Défense nationale Charles Richard Mondjo, représentant le gouvernement Congolais.

Dans son discours prononcé devant ses collègues diplomates et plusieurs autres invités, l'ambassadrice de Chine au Congo a salué les liens d'amitié et de fraternité « exceptionnels » entre les deux pays, marqués par la confiance réciproque.

« La Chine est le premier partenaire commercial du Congo depuis des années. La coopération pragmatique entre nos deux pays a connu un développement solide », a déclaré An Qing.

En outre, elle a rappelé la signature, le mois dernier, de la Déclaration conjointe sur le lancement des négociations dans le cadre de l'accord de partenariat économique pour le développement partagé, faisant ainsi du Congo le premier pays africain à signer ce genre de partenariat avec la Chine. Ce geste apporte, selon l'ambassadrice, « une garantie stable et prévisible de long terme à la coopération sino-congolaise sur le commerce et l'investissement ».

En visitant ces derniers jours les différentes réalisations de la Chine au Congo telles que les tours jumelles, le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, le nouveau palais du parlement et bien d'autres, l'ambassadrice a été confortée dans sa conviction que son pays « n'était pas absent dans la modernisation du Congo », et elle se dit convaincue que « la Chine ne sera jamais absente dans le développement futur du Congo ».

« J'entends travailler avec tous les amis congolais, au mieux de mes capacités, pour mettre en oeuvre les consensus importants des deux chefs d'État, promouvoir la mise en synergie entre les « dix actions de partenariat » et les stratégies de développement du Congo, approfondir sans cesse les échanges et coopération entre nos deux pays dans différents domaines, en vue d'inscrire de nouveaux chapitres dans les annales des relations sino-congolaises au grand bénéfice des deux pays et des deux peuples », a déclaré An Qing.

En même temps, la diplomate chinoise a assuré qu'elle continuera « d'oeuvrer avec mes collègues de l'ambassade, pour mettre en pratique la diplomatie au service du peuple et offrir des services et des protections de haute qualité aux ressortissant, entreprises et institutions chinois au Congo ».

« Si la Chine et le Congo voient leurs liens d'amitié s'enraciner et s'épanouir chaque jour davantage, c'est au fond, grâce aux efforts inlassables de nos deux gouvernements et au soutien constant des personnalités de différents milieux. Ma prise de fonction coïncide avec le début de la coprésidence africaine du FOCAC assurée par le Congo. Cela représente un moment crucial pour ouvrir de nouvelles perspectives sur la base des accomplissements réalisés », a indiqué l'ambassadrice.

Défendre la paix mondiale et promouvoir le développement commun

Parlant de la coopération militaire sino-congolaise qui, selon elle a progressé, la diplomate a rappelé les visites de travail effectuées par plusieurs officiers congolais, sans oublier le navire-hôpital « Arche de la paix » qui a visité deux fois le Congo pour offrir des services médicaux gratuits à la population.

« Tournés vers l'avenir, nous sommes convaincus que, à la lumière de l'action de partenariat pour la sécurité commune, les relations entre nos deux armées connaîtront un plus grand développement au service de la construction d'un monde de paix durable et de sécurité commune », a affirmé An Qing.

L'ambassadrice a également évoqué la défense de la paix mondiale et la promotion du développement en ces termes : « Dans le but de consolider les acquis de la guerre mondiale antifasciste et d'éviter la répétition des erreurs du passé, il est impératif pour nous de défendre la paix mondiale et de promouvoir le développement commun ».

Pour ce faire, elle a appelé « à rester attaché à la vision d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, concrétiser les initiatives pour le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale, poursuivre la vision de sécurité mondiale et la civilisation mondiale, poursuivre la vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, remplacer la confrontation, la division et le conflit par le dialogue, la solidarité et la coopération, préserver le système international fondé sur l'ONU et sauvegarder l'ordre international basé sur le droit international ».

Parlant du 98ème anniversaire de la fondation de l'armée populaire de Libération de Chine, elle a rappelé les victoires remportées et les transformations « inédites enregistrées ».

En rappel, l'ambassadrice de Chine au Congo, An Qing, a présenté ses lettres de créances, le 4 juillet au président de la République Denis Sassou N'Guesso. Elle a promis travailler avec « tous les amis congolais » pour « porter sans cesse le partenariat de coopération stratégique global entre nos deux pays à des niveaux plus élevés ».