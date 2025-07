Algérie: La 6e édition du Salon national de la poterie d'Ath Kheir attire 70 exposants

TIZI-OUZOU — La 6e édition du Salon national de la poterie d'Ath Kheir, qui s'est ouverte jeudi dans la commune d'Aït Khelili, à 37 km à l'est de Tizi Ouzou, a réuni 70 exposants, ont annoncé les organisateurs.

L'événement, qui se poursuivra jusqu'au 20 juillet au centre du village d'Ath Kheir, a pour objectif de préserver un patrimoine ancestral et de promouvoir un savoir-faire unique, a indiqué Karim Taguine, président de l'Association "Isselqam n'talaght".

Ce rendez-vous annuel, dédié à un métier artisanal transmis de génération en génération par les habitants d'Ath Kheir, accueillera des potiers, des tapissiers, des bijoutiers, des vanniers et d'autres artisans venus de Tizi Ouzou et d'autres wilayas du pays, a-t-il précisé.

Placé sous le slogan "La poterie d'Ath Kheir : préservation d'un patrimoine et promotion d'un savoir-faire ancestral", le Salon se veut un espace de valorisation de ce savoir-faire. Il met notamment en lumière l'expertise des potiers d'Ath Kheir dans la fabrication d'ustensiles de cuisine. Ce village est notamment réputé pour ses grands plats à rouler le couscous et ses tajines destinés à la cuisson de galettes et de crêpes traditionnelles.

Les villageois, qui ont su développer un vaste réseau de commercialisation à travers la wilaya de Tizi Ouzou et d'autres wilayas, voient en ce salon un espace privilégié pour rencontrer et échanger avec les différents acteurs de la filière.

Organisé conjointement par le Collectif des associations du village Ath Kheir et la Direction de la culture et des Arts, en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et d'autres institutions concernées, ce salon vise la préservation du patrimoine et la promotion d'un savoir-faire ancestral.

Outre son volet économique, qui offre un espace de commercialisation aux artisans participants, la manifestation propose également des démonstrations de fabrication artisanale de poteries. Ces démonstrations permettent à ceux qui ne connaissent pas le travail de l'argile de découvrir les techniques ancestrales de ce métier, l'un des premiers exercés par l'Homme.