Ile Maurice: Qair Mauritius vise une production de 60 mégawatts au coût de Rs 6,7 milliards

Rs 6,7 milliards. C'est la somme investie par le producteur indépendant d'énergie Qair, actif à Maurice depuis 2008, dans le développement de quatre centrales solaires hybrides de nouvelle génération, qui totaliseront une capacité de 60 mégawatts.

Ces projets baptisés STOR'SUN, alliant panneaux photovoltaïques (PV) et systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), marquent une avancée majeure dans la transition énergétique du pays. Chaque projet bénéficiera d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans avec le Central Electricity Board (CEB), à un prix compétitif et stable.

La production de 60 mégawatts représente environ 6 % de l'approvisionnement électrique national et garantira, selon Qair Mauritius, une alimentation stable de 12 heures par jour, y compris aux heures de pointe en soirée, grâce à l'intégration de batteries de stockage.

La phase de construction des deux premiers projets, Stor'Sun 1 (SS1) et Stor'Sun 2 (SS2), a été entamée en juin 2025. Ils représentent un investissement global d'environ Rs 4,5 milliards. Les deux suivants, Stor'Sun 3 et Stor'Sun 4, seront lancés en août et septembre 2025 respectivement, mobilisant un investissement additionnel de Rs 2,2 milliards.

Lors d'une rencontre le 14 juillet entre le CEO de l'Economic Development Board (EDB), Mahen Kundasamy, et le directeur régional de Qair pour l'océan Indien, Olivier Gaering, les deux parties se sont penchées sur l'état d'avancement de ce programme, soutenu par l'EDB et aligné sur les ambitions nationales en matière d'énergies renouvelables.

«L'EDB a joué un rôle déterminant dans la concrétisation de ces projets stratégiques», a déclaré Mahen Kundasamy, soulignant que «nous avons oeuvré en concertation avec les ministères et les institutions concernées pour accélérer les procédures d'autorisation et aligner les priorités nationales avec l'investissement privé, afin de générer des retombées durables pour l'économie et l'environnement.»

De son côté, Olivier Gaering a qualifié de remarquable l'engagement du gouvernement mauricien en faveur d'un avenir énergétique durable. «Les projets STOR'SUN s'inscrivent pleinement dans cette vision partagée, en contribuant à la réduction de la dépendance au charbon et au fioul lourd, tout en renforçant l'intégration des énergies renouvelables.»

Outre ses retombées environnementales, le programme STOR'SUN est porteur d'opportunités économiques, notamment en matière de création d'emplois verts, de réduction des importations d'énergies fossiles et de sécurité énergétique.

Cette collaboration entre un acteur du privé international et les institutions publiques mauriciennes illustre l'importance des partenariats publicprivé pour concrétiser les objectifs de développement durable. Les deux parties ont réitéré leur engagement à promouvoir un environnement propice aux investissements dans les énergies propres.