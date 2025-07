Ile Maurice: Sonu Nigam est arrivé

Le célèbre chanteur indien Sonu Nigam est arrivé à Maurice dans l'après-midi du vendredi 18 juillet à la veille de son concert très attendu, prévu pour ce samedi 19 juillet à 20h au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC) à Pailles. L'événement est organisé par Ticketbox.mu et GravityXero.

Quelques heures après son arrivée, l'artiste a rencontré la presse à l'hôtel The Residence Mauritius à Belle-Mare, où il séjourne. Souriant et détendu, Sonu Nigam s'est dit ravi de retrouver le public mauricien, deux ans après sa dernière visite. Il a promis une soirée mémorable, placée sous le signe de l'émotion et de l'énergie, avec un répertoire alliant ses plus grands succès, anciens comme récents. Le chanteur a également annoncé qu'il rendra hommage, au cours du spectacle, à trois légendes intemporelles de la musique indienne : Mohammad Rafi, Kishore Kumar et Jagjit Singh.

Sonu Nigam a salué les efforts de Ticketbox.mu pour leur engagement à faire rayonner la culture musicale indienne à Maurice. Il a exprimé sa joie de collaborer une nouvelle fois avec cette plateforme, soulignant la qualité de leur travail et l'accueil chaleureux qu'il reçoit toujours sur l'île.

Présent lors de cette conférence, Ajay Deora, fondateur et directeur de Ticketbox.mu et GravityXero, n'a pas caché son enthousiasme : « Sonu Nigam est l'une des voix les plus emblématiques de la musique indienne. Il a su toucher le coeur des Mauriciens avec des chansons intemporelles. Ce concert sera sans aucun doute un moment fort pour ses fans mauriciens. » Ajay Deora a tenu à remercier les partenaires de l'événement pour leur soutien indéfectible.

De son côté, Jean François Chong, General Manager de The Residence Mauritius, s'est dit honoré d'accueillir Sonu Nigam dans son établissement. «C'est un privilège d'avoir parmi nous un artiste de sa renommée. Nous lui souhaitons un magnifique concert et un agréable séjour à Maurice», a-t-il déclaré.