Tunisie: Campagne nationale de l'alfa - 10 000 tonnes attendues pour la saison 2025-2026

La saison de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat sera ouverte le 1er août 2025 et fermée le 31 janvier 2026, selon l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 juillet 2025 publié, vendredi, au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

La quantité d'alfa qui peut être récoltée durant ladite campagne est estimée à 10 000 tonnes.

Le transport de l'alfa par les véhicules et les attelages durant la campagne de cueillette aux centres de collecte et de l'emballage est soumis aux dispositions des articles 105 à 112 du code forestier en vigueur, d'après cet arrêté portant « ouverture et fermeture de la campagne de cueillette de l'alfa de l'année 2025-2026 ».

Les opérations de mise en balles de l'alfa et de son transport restent autorisées pour les quantités récoltées avant le 31 janvier 2026.

Le pacage, la cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sont interdits durant la saison 2025-2026 dans les parcelles indiquées dans un tableau annexé à cet arrêté.