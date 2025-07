Sénégal: Fatick - Les communautés du Delta du Saloum sensibilisées sur la transition énergétique

Une journée d'information sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP-Just) s'est tenue vendredi, à Fatick (ouest), dans le cadre des actions visant l'instauration d'une économie verte pouvant impulser le développement durable au Sénégal.

Plusieurs acteurs de développement évoluant dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche ont pris part à ce forum communautaire sur l'appropriation sociale du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) au Sénégal.

La rencontre s'est tenue sous l'égide du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (CRADESC).

L'objectif visé "est de favoriser l'appropriation sociale du processus de transition énergétique juste par les communautés locales du Delta du Saloum, à travers un dialogue inclusif et participatif, et renforcer la participation des acteurs locaux aux mécanismes de gouvernance de la transition énergétique", a expliqué la directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, Fatima Diallo.

"Nous voulons informer les communautés et leur donner toutes les informations nécessaires afin qu'elles soient prêtes à accueillir le JETP", et, de cette manière, "veiller à ce que l'ensemble des préoccupations soient prises en compte", a indiqué Mme Diallo.

Elle rappelle que le Sénégal s'est engagé dans une politique énergétique articulée autour de la diversification de ses sources d'approvisionnement, privilégiant le développement des énergies renouvelables en vue de réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

"La transition énergétique envisagée se veut juste, inclusive et alignée sur les conditions essentielles d'une justice sociale et inclusive", a insisté la directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels.

Fatima Diallo a souligné l'importance de faciliter l'accès aux énergies renouvelables aux acteurs de l'agriculture et de l'élevage.