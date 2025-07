Afrique: CAN 2025 de mini-football - Le Sénégal éliminé

Dakar — Le Sénégal est a été éliminé de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 de mini-football, après deux défaites subies en trois matchs joués, les Lions étant battus par l'équipe tchadienne, 2 buts à 1, ce vendredi, à Derna, en Libye.

La quatrième édition de cette compétition masculine africaine a démarré le 14 juillet et va se poursuivre jusqu'au 25 juillet.

Le Sénégal a dominé la République démocratique du Congo (RDC), 1-0, lors de son premier match. Les Lions ont été battus par la Libye, 7 buts à 0, lors de leur deuxième match. Ils n'ont obtenu que 3 points et ont pris la troisième place de la poule A.

La Libye et la RDC sont les deux équipes de la poule A qualifiées pour les quarts de finale.

Seize pays ont pris part à cette édition de la CAN de mini-football.

La poule B est composée du Bénin, du Ghana, du Maroc et de la Tunisie. Les Marocains et les Ghanéens se sont qualifiés au prochain tour. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Tanzanie constituent la poule C.

Le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et le Nigeria sont réunis dans la poule D.

Sans jouer leur dernier match pour la phase des poules, les Ivoiriens, les Tanzaniens, les Mauritaniens et les Guinéens ont obtenu la qualification au tour suivant.

Les quarts de finale sont prévus à partir de lundi.

Le mini-football est une variante du football d'association à effectif réduit. Il se joue le plus souvent à cinq contre cinq, parfois à six contre six, sept contre sept, huit contre huit, ou neuf contre neuf.

Les matchs se déroulent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur.

Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs.