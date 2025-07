En pleine tempête, le dossier relatif à la construction du complexe diplomatique de l'Ambassade du Sénégal au Mali qui s'est révélé un grand » fiasco » sur fond de magouilles hallucinantes prend une nouvelle tournure.

Alors que les nuages n'ont pas fini de se dissiper, le rapport d'enquête attendu de l'Inspection des Postes Diplomatiques et Consulaires (IPDC), un silence » complaisant » venu d'en haut acte les départs des Ambassadeurs Moustapha NDOUR (chancellerie du Sénégal au Mali) et l'ancien Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères Mame Baba Cissé de leurs postes respectifs vers de nouvelles missions diplomatiques à Berlin et Bruxelles. Retour sur une affaire qui agace qui laisse aphone jusque là la ministre Yacine FALL.

Une enquête exclusive de Confidentiel Afrique de plusieurs semaines sur place à Bamako (capitale de la République du Mali) avait permis d'éventer le projet de construction d'un complexe diplomatique du Sénégal au Mali qui peine à sortir de terre. Pourtant, au fil de nos investigations, cet ambitieux projet, une grande nébuleuse, s'est révélé un désastre.

Sur fond de magouilles à la pelle, ce chantier du complexe diplomatique piloté par tous les ministres des Affaires Étrangères sous le régime Macky SALL, facturé à 500 millions avant de se retrouver à plus de 3 milliards de FCFA avec un taux d'exécution des travaux de seulement 10%, hante le sommeil de plusieurs hauts cadres du ministère des Affaires Étrangères du Sénégal et ne cesse de prendre des allures d'un capharnaüm.

Le constat est amer. Un tout simple mur qui encercle le périmètre devant abriter le chantier du complexe, résiste aux vicissitudes du temps. Des centaines de millions engloutis, avalisés par une gymnastique mécanique depuis le ministère des Affaires Étrangères qui donne du tournis et vous coupe le souffle.

L'affaire agace et avait été prise, selon des informations crédibles obtenues par Confidentiel Afrique en main par la toute nouvelle ministre de l'Intégration africaine et des Affaires Étrangères, Mme Yassine FALL. Coup de théâtre ! Le dossier est au point mort. Des sources autorisées ont glissé à Confidentiel Afrique, que le « scandale » du complexe diplomatique du Sénégal au Mali est étouffé par des mains internes.

C'est l'omerta autour de ce chantier devenu à la faveur d'une « boulimie financière extrême » plus qu'un éléphant blanc. Que fait la ministre Yassine FALL ? Ce dossier est- il pris en charge convenablement par son cabinet pour l'éclatement de la vérité? Restée aphone jusque là, on reprocherait à Yassine FALL son inaction dans la gestion de ce scandale qui n'a pas fini de révéler tous ses contours.

Alors que le rapport d'enquête de l'Inspection des Postes Diplomatiques et Consulaires est annoncé pour faire la lumière, beaucoup ne comprennent pas le silence et la complaisance dont bénéficient l'ambassadeur du Sénégal au Mali, Moustapha Ndour et l'ancien Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères Mame Baba Cissé.

Ces derniers, en pleine tempête, ont rejoint leurs nouveaux postes respectifs à Berlin et Bruxelles. En possession de documents « confidentiels », Confidentiel Afrique a pu remonter le fil des mécanismes sophistiqués actionnés pour détournements d'objectifs.

Il est question de plusieurs centaines de millions de francs CFA fondus sous le soleil ardent de Bamako. Au coeur de cette nébuleuse, une entreprise dénommée Keur Dabakh Malick, plusieurs fois bénéficiaires de paiements de prestations « fictives » d'avril 2020 à juillet 2023 » à l'Ambassade du Sénégal en Mauritanie et de novembre 2023 à novembre 2024 » à l'Ambassade du Sénégal au Mali.

Plusieurs dizaines de millions sont en jeu. Dans les couloirs du ministère, c'est l'hilari avec la soudaine promotion des Ambassadeurs Mame Baba Cissé, Moustapha Ndour. Ils ont rejoint même leurs nouvelles fonctions, respectivement à Bruxelles et à Berlin. Dans l'ignorance des plus hautes autorités ?

Ou avec leur aval ? Ces deux diplomates bénéficient-ils de la protection de la ministre Yassine Fall? Un fait intriguant et insolite. L'entreprise Keur Dabakh Malick, décidément « chouchoutée » revient avec récurrence dans les prestations de services. Elle se manifeste à chaque fois que des commandes sont sollicitées aussi bien pour les chancelleries à Nouakchott et à Bamako. Une préférence troublante ergotent des sources anonymes contactées par Confidentiel Afrique.

Limogé en janvier 2024 par l'ex- président Macky SALL, le diplomate Mame Baba Cissé, qui a repris ses fonctions de Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères avec l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités sénégalaises début avril 2024, a été promu Ambassadeur du Sénégal à Bruxelles.

Des indiscrétions renseignent que son limogeage était lié à un différend qu'il entretenait avec l'ancien ministre Ismaïla Madior FALL. Une affaire d'achat de véhicules d'un montant de 500 millions de FCFA, glissent des sources internes. Selon nos informations, l'Ambassadeur Moustapha Ndour a quitté Bamako la nuit du 02 juillet dernier pour Berlin.

Selon des sources anonymes, il y a une technique sophistiquée qui consiste à envoyer plusieurs dizaines de millions de francs CFA dans une ambassade sous forme de crédits pour achat d'immobiliers ou réhabilitation des lieux. Une enveloppe de 53 millions de FCFA avait été réceptionnée en novembre 2024 par les services de l'Ambassade du Sénégal au Mali.

Confidentiel Afrique révélait déjà que le dossier de construction du complexe diplomatique du Sénégal au Mali avait atterri mars 2025 sur la table du Premier ministre Ousmane SONKO et celle du Président Bassirou Diomaye FAYE. Ce chantier qui s'étend sur 5000 mètres carrés dans un quartier chic de Bamako reste un long fleuve agité. Onze longues années d'attente, pour du toc..