Tunisie: Le pont de Bizerte entre dans sa phase décisive - Fondations profondes lancées

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a annoncé ce vendredi que le nouveau pont de Bizerte - connu sous son appellation technique de « liaison permanente » - sera prêt à l'exploitation d'ici septembre 2027.

S'exprimant lors du lancement officiel des travaux de fondations profondes du deuxième et principal tronçon du projet, aux côtés du gouverneur de Bizerte Salem Ben Yacoub, le ministre a affirmé que toutes les conditions ont été réunies pour garantir la réussite de ce chantier structurant, conformément aux instructions du président de la République, Kaïs Saïed, qui avait posé la première pierre des première et troisième tranches, et aux recommandations de la cheffe du gouvernement Sara Zafrani Zanzeri.

Le ministre a qualifié le projet de « modèle national et international », soulignant son importance stratégique non seulement pour la région de Bizerte, mais pour tout le pays. Il a également mis en avant le recours à des compétences tunisiennes de haut niveau, appuyées par des experts internationaux.

« Le taux d'avancement des première et troisième tranches, réalisées par des entreprises tunisiennes, dépasse actuellement 70 % », a précisé Zouari.

Le deuxième tronçon, confié à un consortium chinois, entre dans une phase technique majeure : la pose de fondations profondes d'une soixantaine de mètres de profondeur, pour un diamètre supérieur à 2,5 mètres, avec une élévation de 65 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Au-delà de sa fonction de désengorgement du trafic, le pont deviendra également une vitrine touristique et technique, attirant régulièrement experts et ingénieurs en génie civil, intéressés par son architecture et ses spécificités.

Visite de chantiers hydrauliques et urbains En marge de cette visite, Salah Zouari et le gouverneur de Bizerte ont inspecté les travaux de protection contre les inondations des villes de Menzel Abderrahmane et Zarzouna, financés à hauteur de 24 millions de dinars par le ministère via la direction générale de l'eau urbaine.

Le ministre a assuré que les travaux seront achevés en septembre 2025, tout en appelant les services concernés à accélérer les procédures de déviation des réseaux.

Il a également annoncé que les travaux restants pour la protection des villes de Menzel Bourguiba et Tinja, d'un coût estimé à 17 millions de dinars, seront finalisés au plus tard en octobre 2025, notamment pour le tronçon de l'avenue Tahar Haddad.

Enfin, Salah Zouari s'est rendu sur plusieurs chantiers de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, notamment dans les quartiers d'El Wifak, Kharrouba, Borj Jebari et Haffar Mahr à Bizerte Sud. Ces travaux, dont le coût global dépasse 6,5 millions de dinars, visent à améliorer les conditions de vie dans ces quartiers à travers des infrastructures adaptées, renforçant ainsi la dimension sociale de l'action de l'État.