A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce vendredi 18 juillet 2025, le titre Unilever Côte d'Ivoire, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires et d'entretien, occupe, pour la troisième journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,50%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 23 800 FCFA la veille à 25 585 FCFA ce vendredi 18 juillet 2025. Entre le 16 juillet 2025 où elle cotait 22 145 FCFA et ce 18 juillet 2025, l'action Unilever Côte d'Ivoire connait une augmentation de 3 440 FCFA.

Il faut souligner que Unilever Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public ses résultats au titre de l'exercice 2024 encore moins ceux du premier trimestre 2025. Les informations disponibles sur cette entreprise remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net bénéficiaire de 640,334 millions FCFA contre une perte de 6,908 milliards FCFA en 2022.

Derrière Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 25 585 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'Electricité Côte d'Ivoire (plus 7,33% à 2 415 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 6 060 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,92% à 9 145 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,46% à 1 345FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (moins 5,93% à 11 100 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,99% à 650 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 510 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 2,57% à 2460 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,40% à 1 015 FCFA).

Concernant la valeur totale des transactions, elle est passée de 1,200 milliard de FCFA la veille à 1,021 milliard de FCFA au terme de la séance de ce 18 juillet 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions connait une hausse de 23,131 milliards, à 11 834,679 milliards de FCFA contre 11 811,548milliards de FCFA le jeudi 17 juillet 2025.

Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré un accroissement de 3,751 milliards avec une réalisation de 10 654,357 milliards de FCFA contre 10 650,606 milliards de FCFA le jeudi 17 juillet 2025.

Au niveau des trois indices phares, la situation est contrastée. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a progressé de 0,20% à 306,95 points contre 306,35 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 s'est replié de 0,02% à 151,77 points contre 151,80 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a fortement baissé de 0,99% à 129,18 points contre 130,47 points précédemment.